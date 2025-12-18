Украина и Германия совместно произведут 200 САУ "Богдана" на шасси Zetros: подписан контракт
Украина усиливает оборонное сотрудничество с Германией. Подписано соглашение с немецкими партнерами на производство 200 САУ Богдана на сумму 750 млн евро.
Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, информирует "Цензор.нет".
О каких договоренностях идет речь?
Крупнейший артиллерийский проект на производство 200 единиц САУ Богдана на новом шасси Zetros общей стоимостью в 750 млн евро для наращивания артиллерийских возможностей Украины.
Также подписаны соглашения о:
- Долгосрочных поставках запасных частей к нашим системам Patriot. Это позволит быстрее ремонтировать, модернизировать и восстанавливать имеющиеся комплексы.
- Закупку украинских БпЛА на сумму 200 млн евро. Поставка украинских дронов является основным приоритетом для остановки наступления врага и увеличения вражеских потерь.
- Совместное производство украинских БпЛА "Линза" в кооперации украинской компании Frontline Robotics и немецкой компании Quantum Systems в рамках Build with Ukraine. Эти БпЛА обеспечат масштабирование тактической разведки.
- Заключены контракты на бесперебойные поставки новейших средств РЭБ на тактическом уровне.
Общая стоимость заключенных соглашений – более 1,2 млрд евро.