УкраїнськаУКР
русскийРУС

Украина и Германия совместно произведут 200 САУ "Богдана" на шасси Zetros: подписан контракт

Мария Шевчук
War
1 минута
387
Украина и Германия совместно произведут 200 САУ 'Богдана' на шасси Zetros: подписан контракт

Украина усиливает оборонное сотрудничество с Германией. Подписано соглашение с немецкими партнерами на производство 200 САУ Богдана на сумму 750 млн евро.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, информирует "Цензор.нет".

О каких договоренностях идет речь?

Крупнейший артиллерийский проект на производство 200 единиц САУ Богдана на новом шасси Zetros общей стоимостью в 750 млн евро для наращивания артиллерийских возможностей Украины.

Также подписаны соглашения о:

  • Долгосрочных поставках запасных частей к нашим системам Patriot. Это позволит быстрее ремонтировать, модернизировать и восстанавливать имеющиеся комплексы.
  • Закупку украинских БпЛА на сумму 200 млн евро. Поставка украинских дронов является основным приоритетом для остановки наступления врага и увеличения вражеских потерь.
  • Совместное производство украинских БпЛА "Линза" в кооперации украинской компании Frontline Robotics и немецкой компании Quantum Systems в рамках Build with Ukraine. Эти БпЛА обеспечат масштабирование тактической разведки.
  • Заключены контракты на бесперебойные поставки новейших средств РЭБ на тактическом уровне.

Общая стоимость заключенных соглашений – более 1,2 млрд евро.

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Германия передала Украине две системы Patriot и девятую IRIS-T.
  • Напомним, что 2 ноября сообщалось о том, что украинская противовоздушная оборона усилилась зенитно-ракетными комплексами Patriot от Германии.