Украина и Германия совместно произведут 200 САУ 'Богдана' на шасси Zetros: подписан контракт

Украина усиливает оборонное сотрудничество с Германией. Подписано соглашение с немецкими партнерами на производство 200 САУ Богдана на сумму 750 млн евро.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, информирует "Цензор.нет".

О каких договоренностях идет речь?

Крупнейший артиллерийский проект на производство 200 единиц САУ Богдана на новом шасси Zetros общей стоимостью в 750 млн евро для наращивания артиллерийских возможностей Украины.

Также подписаны соглашения о:

Долгосрочных поставках запасных частей к нашим системам Patriot. Это позволит быстрее ремонтировать, модернизировать и восстанавливать имеющиеся комплексы.

Закупку украинских БпЛА на сумму 200 млн евро. Поставка украинских дронов является основным приоритетом для остановки наступления врага и увеличения вражеских потерь.

Совместное производство украинских БпЛА "Линза" в кооперации украинской компании Frontline Robotics и немецкой компании Quantum Systems в рамках Build with Ukraine. Эти БпЛА обеспечат масштабирование тактической разведки.

Заключены контракты на бесперебойные поставки новейших средств РЭБ на тактическом уровне.

Общая стоимость заключенных соглашений – более 1,2 млрд евро.

Что предшествовало?