Украина и Литва запустят совместное производство дальнобойных беспилотников: Шмыгаль раскрыл подробности

Украина и Литва начнут совместное производство оборонной продукции. Среди первых планируется запуск производства дальнобойных дронов.

Документ о соответствующих намерениях подписали в Киеве руководители оборонных ведомств двух стран Денис Шмыгаль и Довиле Шакалене. Подробности рассказал министр обороны Украины в своем Telegram-канале.

Что предусматривает документ

"Украина и Литва будут совместно производить оборонную продукцию для укрепления безопасности обеих стран. Вместе фокусируемся на запуске совместных производств, в частности по созданию дальнобойных беспилотников. Соответствующее Письмо о намерениях по совместному производству оборонной продукции в Литве и Украине подписали в Киеве вместе с министром национальной обороны Литвы Довиле Шакалене", – сообщил Шмыгаль утром 25 августа.

Глава украинского оборонного ведомства добавил, что с литовской коллегой они обсудили перспективы промышленного сотрудничества, которые открываются перед обеими странами после подписания Письма о намерениях.

"Документ создает новые возможности для запуска совместных предприятий, развития украинских компаний в Литве и обмена технологиями", – отметил Шмыгаль.

Он поблагодарил Шакалене за визит и за продуктивное взаимодействие. Шмыгаль добавил, что его коллега заверила: Литва продолжит направлять 0,25% своего ВВП на военную помощь Украине до 2027 года.

"Это сильный сигнал долговременной поддержки наших воинов", – отметил министр обороны, подчеркнув важность такой помощи.

Во время переговоров стороны также говорили о привлечении дополнительного финансирования для закупки вооружения и развития украинской промышленности.

"Спасибо Литве за системную и неизменную поддержку Украины на пути к победе", – резюмировал Шмыгаль.

