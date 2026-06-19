Украина и так называемая россия, точнее Московия, якобы обсуждают варианты заморозки войны по линии соприкосновения.

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Обсуждается прекращение огня в два этапа:

– сначала ограничение боевых действий зоной 50–70 км по обе стороны линии фронта;

– затем более широкое соглашение.

Об этом пишет The Economist со ссылкой на французские источники.

Что вы об этом думаете? Украине это выгодно или нет?