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Виктор Таран
Виктор Таран
ветеран российско-украинской войны

Блог | Украина и Московия обсуждают прекращение огня в два этапа

Иллюстративное фото. Военные ВСУ
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Украина и так называемая россия, точнее Московия, якобы обсуждают варианты заморозки войны по линии соприкосновения.

Обсуждается прекращение огня в два этапа:

– сначала ограничение боевых действий зоной 50–70 км по обе стороны линии фронта;

– затем более широкое соглашение.

Об этом пишет The Economist со ссылкой на французские источники.

Что вы об этом думаете? Украине это выгодно или нет?

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