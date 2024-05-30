Украина и США подпишут соглашение о безопасности перед Саммитом мира - FT

В преддверии саммита мира, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден подпишут двустороннее соглашение о безопасности. Это будет сделано в ходе встречи стран "Большой семерки" в Италии.

Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на собственные источники. Точной даты подписания соглашения о безопасности пока не называют.

"За несколько дней до мирного саммита Зеленский и Байден, как ожидается, подпишут двустороннее соглашение о безопасности в кулуарах встречи G7 в Италии в следующем месяце", – пишет издание, ссылаясь на неназванных чиновников США.

Саммит лидеров государств G7 будет проходить в Италии 13-15 июня. Источники издания не уточнили, в какой именно из этих дней состоится подписание соглашения.

Издание, ссылаясь на информацию источников, отметило, что соглашение было заключено в последние недели, которые отметились все большим напряжением в отношениях между Киевом и Вашингтоном.

"Мы дальше друг от друга, чем когда-либо раньше начала войны. Это очень, очень напряженно", – сказал один из назначенных Зеленским высокопоставленных чиновников, с которым пообщался Financial Times.

Разочарование Владимира Зеленского Джо Байденом оказалось на этой неделе в заявлении украинского президента, в котором он упрекнул американский коллегу в решении не участвовать в Саммите мира в Швейцарии. Зеленский сказал, что это "не слишком сильное решение".

Разочарование Киева отсутствием поддержки США на самом высоком уровне инициативы по проведению мирного саммита является лишь одной из многих точек трения с Вашингтоном и другими западными партнерами. Есть целый ряд спорных вопросов, на которые указали более десяти нынешних и бывших украинских чиновников и дипломатов стран G7 в Киеве, с которыми общалось издание.

Среди них – шестимесячная задержка Конгресса с одобрением американской военной помощи, отсутствие существенного прогресса на пути к членству Украины в НАТО, запрет администрации Байдена на использование Киевом американского оружия на территории России; а также удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Среди напряженных моментов и увольнения главнокомандующего Валерия Залужного и министра инфраструктуры Александра Кубракова, а также разногласия в стратегиях достижения Украиной побед, а также как эта победа будет выглядеть.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что хотел бы видеть Байдена на Саммите мира в Швейцарии. Это продемонстрирует поддержку США на самом высоком уровне, что повлияет на лидеров других стран. Если же глава Белого дома проигнорирует саммит в Швейцарии, российский диктатор Владимир Путин будет "аплодировать этому стоя".

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