'Украина имеет хорошую динамику': Зеленский рассказал о производстве собственной артиллерии, беспилотников и роботизированных систем. Видео

Президент Владимир Зеленский рассказал о заседании Ставки верховного главнокомандующего, на котором говорили о производстве Украиной дронов, артиллерии и роботизированных систем. Глава государства заслушал доклады по каждому из этих направлений.

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Об этом Зеленский сказал в традиционном вечернем обращении к украинцам в понедельник, 13 января. В частности, были доклады по производству и контрактам наших беспилотников – от FPV до дальнобойных дронов, а также по поводу решений, которые позволят более эффективно уничтожать оккупантов и защищать жизни наших воинов.

"Есть технологические предложения, которые должны реализовать, и я благодарен всем нашим военным, каждой компании, всем должностным лицам и всем волонтерам, которые привлечены к этому делу – к постоянной технологизации украинской армии", – отметил гарант.

Также были доклады, касающиеся роботизированных систем и артиллерии – нашего собственного производства и закупок в мире, прежде всего снарядов.

"Важно, что Украина имеет хорошая динамика в производстве артиллерии, и наши собственные возможности обеспечивать армию будут только увеличиваться", – сказал Зеленский.

Президент рассказал и о разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Они пообщались об оборонной поддержке, пакетах оружия для Украины, инвестициях в закупку снарядов, а также подняли вопросы размещения контингентов партнеров и подготовки наших военных.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что готовится назначение нового начальника Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного. На эту должность претендуют пятеро профессиональных военных.

В обращении Зеленский добавил, что в приложении Армия+ был начат соответствующий опрос по поводу того, кто станет руководителем академии. Также есть возможность предложить, что нужно изменить в самом процессе обучения в отношениях внутри академии.

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