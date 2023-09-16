Украина изменила характер современной войны и движется к победе, – председатель Военного комитета НАТО

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что украинская армия изменила характер современной войны и ВСУ ежедневно приближаются к победе над российскими оккупантами. По его словам, Североатлантический альянс продолжит поддерживать Украину во время войны и на протяжении долгих лет после завершения российской агрессии.

Бауэр добавил, что Украина преобразовала современную войну и об этом будут рассказывать в исторических книгах. Об этом глава Военного комитета НАТО заявил во время открытия ежегодной конференции НАТО на уровне руководителей начальников штабов стран Альянса, сообщает "Укринформ".

Адмирал подчеркнул, что Вооруженные силы Украины сражаются в войне беспрецедентного масштаба. Он отметил, что такое сражение еще не было освещено к доктринальном поле.

"Они сражаются в войне беспрецедентного масштаба, в неизведанном доктринальном поле. Исторические книги расскажут, как Украина преобразовала современную войну. Они двигаются вперед каждый день, и каждый их успех – это еще один шаг к победе", – заявил Бауэр.

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В то же время адмирал заявил, что российские захватчики продолжают терять всё больше позиций на временно оккупированных территориях. При этом государство-террорист Россия страдает от экономического влияния санкций и дипломатической изоляции.

Брауэр подчеркнул, что несмотря на ситуацию на поле боя руководство РФ все еще верит, что сможет "переждать" коллективную решительность украинского народа и партнеров. Для этого российская пропагандистская машина сеет дезинформацию в надежде разделить Запад.

"Президент Путин хотел, чтобы НАТО было разделено, и предпринял все возможные попытки для этого. Но мы сейчас стоим рядом, более объединены, чем когда-либо. Мы объединены в убеждении, что верховенство права одинаково для всех, что конфликты должны решать через линии связи, а не на поле боя, и что право на самоопределение является неотъемлемым", – сказал глава Военного комитета НАТО.

Напомним, Силы обороны Украины продолжают контрнаступление на Бахмутском направлении. Освобожден населенный пункт Андреевка, успеха украинские воины добились также в районе Клещиевки, что ухудшает положение оккупационных войск в районе Бахмута.

Ранее аналитики ISW констатировали наличие у оккупантов больших проблем. О них красноречиво свидетельствует удар ВСУ по системе ПВО "Триумф" возле Евпатории. Уже не первая уничтоженная российская система ПВО в Крыму подтверждает, что на полуострове происходят систематические тактические сбои в работе противовоздушной обороны.