Масовими ударами по законних військових об’єктах на території Російської Федерації українська сторона демонструє можливість масштабування ударних безпілотників літакового типу.

Наразі Україна міняє пріоритет ударів по Росії й тепер під прицілом військово‑промислові та оборонні заводи, зокрема ті, що виробляють ударні дрони типу "Шахед".

Наразі країна-окупант суттєво масштабувала виробництво цих дронів і збільшила кількість пускових майданчиків. Ворог намагається збільшити кількість засобів ураження по одному населеному пункту і по одній конкретній цілі.

Тому основна мета зміни ударів — унеможливити масове виробництво БПЛА.

Сьогодні удари спрямовані передусім по підприємствах, що займаються виробництвом дронів — як ударних, так і розвідувальних. Це частина масштабної кампанії, яка має на меті зірвати нарощування російського виробництва безпілотників. Це критично важливо, враховуючи повідомлення російських ЗМІ та західних аналітиків: Росія потенційно здатна запускати від 500 до 1000 дронів щодня. В умовах, коли Україна лише створює власну ешелоновану систему ППО, така кількість загрожує колапсом.

Виробництво дронів-перехоплювачів в Україні лише анонсоване. А дешевизна російських БПЛА у поєднанні з високою вартістю засобів їх перехоплення створює недопустимий дисбаланс. Тож удари по виробничій інфраструктурі — це превентивна міра, яка дозволяє стримати загрозу ще на старті.

Удари завдаються по підприємствах, які виробляють як "Герань-2", "Герань-3", так і БПЛА з використанням оптоволокна. Дрони на оптовококні - це одна з переваг росіян, яка стала серйозним викликом для Сил оборони України. Зміна тактики цілком логічна: вдарити по виробництву, а не по кінцевому продукту. Приклади: вільна економічна зона "Алабуга" — одне з головних місць виробництва БПЛА, куди вже було завдано кілька дошкульних ударів безпілотниками ГУР.

Так само безпілотники Сил оборони України та ГУР МОУ били по підприємствах компанії "Кронштадт" у Московській області, яка також займається виробництвом БПЛА. Росія змушена була визнати пошкодження виробничих потужностей і навіть часткову зупинку підприємства. Також було вражено завод у Саранську, що виробляє оптоволокно — єдиний такий на території РФ. Це оптоволокно використовується в FPV-дронах. У відповідь росіяни вже шукають можливість розміщення таких виробництв у Китаї, щоб убезпечити їх від українських атак.

Окремо варто згадати удари по підприємствах, які виробляють акумулятори для БПЛА, — це ще одна ключова ланка в технологічному ланцюгу виробництва дронів.

Також атакували заводи, які випускають засоби протидії українській РЕБ.

Наразі окупанти почали використання більш захищених від перешкод систем навігації, наприклад багатоелементної антени типу "Комета-М". Це фазована антенна решітка, яка демонструє доволі високі можливості щодо протидії засобам радіоелектронної боротьби та дозволяє наводити БПЛА за допомогою супутникової системи. Росія вже дійшла до використання 12-елементної антени "Комета-М" на цих БПЛА.

До останнього часу до 40% російських дронів припиняють функціонування саме через українську РЕБ. Росіяни врахували це і почали модифікувати свої БПЛА, змінювати їхні характеристики, щоб знизити вразливість до РЕБ та мобільних вогневих груп.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов зауважив, що наразі в основному російські "Шахеди" літають на виснаження української системи ППО — вони більше почали кружляти, маневрувати, змінюють висоту польоту, що ускладнює їхнє виявлення та збиття.

Ще донедавна мобільні групи ефективно протистояли атакам ворожих дронів, але тепер БПЛА почали атакувати з висот, недосяжних для них. За словами головного редактора "Defense Express" Олега Каткова, ворог підняв висоту їхнього польоту — до рівня, на якому їх уже дуже складно збивати з кулеметного озброєння. Через це мобільні вогневі групи значною мірою втратили свою ефективність. Зокрема — сам кулемет, яким вони працювали, став менш ефективним.

Це зменшило ефективність таких груп і стало серйозним викликом. Статистика Генштабу підтверджує: кількість дронів, які досягають цілей, зростає. Усе це змусило ГУР МОУ і Сили оборони України змінити тактику і зробити пріоритетом удари по підприємствах на території Росії.

Нагадаю, нещодавно Міноборони Британії в X (Twitter) оприлюднило зведення, що країна-окупант через три роки війни проти України не здатна захистити свої стратегічні військові об'єкти. Про це свідчать численні українські атаки.

За інформацією британської розвідки, Україна успішно застосовує дрони проти військових об'єктів та інфраструктури в росії з дедалі більшою регулярністю, включаючи численні удари по російських нафтопереробних заводах.

Варто зауважити, що ударів по НПЗ ніхто не припиняв: недавно горіла нафтобаза у Ставропольському краї. Українські дрони атакували місцеву нафтобазу, яка належить компанії "Лукойл". Очільник федеральної території "Сіріус" Дмитро Плишкін підтвердив, що під атакою дронів опинилася нафтобаза в Адлерському районі Сочі. Він зазначив, що влучання сталося по підприємству на вулиці Таврійській.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що у ніч на 16 червня у російському Орлі прогриміли вибухи неподалік від нафтопереробного заводу. Місцеві жителі заявили про атаку безпілотників.

Це яскраве підтвердження того, що удари по нафтопереробній інфраструктурі продовжуються.

"Такі успіхи України підкреслюють постійну нездатність росії захистити стратегічні військові об'єкти від атак, а також вказують на виклик, з яким стикається Росія, намагаючись збалансувати захист своєї інфраструктури із захистом своїх операцій на лінії фронту", - йдеться у зведенні британської розвідки.

Зауважу, що удари наносяться по декількох суб’єктах на території Російської Федерації. РФ, незалежно від кінцевого підсумку атак українськими БпЛА, змушена вводити так званий план "Ковер", закривати повітряний простір на території країни. А це колосальні збитки для російської економіки. У перерахунку на вартість українського БпЛА і втрати російської економіки — це несумірні цифри.

Лише за одну хвилю атак, за даними самих росіян, економічні втрати РФ складають 20 мільярдів рублів. За липень — до 40 мільярдів рублів втрат від заблокованих аеропортів.

Навіть якщо українські дрони і не влучають у ціль, вони все одно змушують росіян нести певні збитки і це вже має свій ефект, навіть російські телеканали визнають це. Ба більше, там озвучують версії, ніби Зеленський тисне на Росію ударами, щоб змусити Путіна вивести війська з Харківської області.

Якщо вже навіть конспірологи визнають ефективність цієї тактики — значить, вона болюча для РФ. За даними росіян, аеропорт Шереметьєво на межі банкрутства. Після транспортного колапсу подав у відставку міністр транспорту Роман Старовойт, який невдовзі покінчив життя самогубством. Це свідчить про надзвичайну ефективність української тактики — вона працює, зриває логістику, економіку та викликає кадрові кризи в РФ.

І я більш ніж упевнений, що українська сторона продовжить подібну тактику і надалі.

Тобто йдеться не про показові акції, себто демонстрації можливостей, а саме про спланований послідовний характер операцій українського розвід-товариства. Примітно, що збільшується відстань від цілей до російсько-українського кордону. Наразі – це понад 2000 кілометрів.

Показовим є той факт, що українська воєнна розвідка і ЗСУ продовжують характер інтенсивних ударів по тиловій інфраструктурі російського ВПК та військових об'єктах на території російської федерації, які є законними цілями української сторони.

Нагадаю, підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил і Головного управління розвідки МОУ провели успішні атаки на підприємства військово-промислового комплексу країни-окупанта.