Украина может осуществить 'большое нападение на Крым' еще до зимы – Sky News

Нельзя исключать того, что Украина может осуществить неожиданную атаку на российских захватчиков еще до наступления зимы. Это может быть "какое-то большое нападение на Крым", например, воздушная атака или морское десантирование, чтобы сбить россиян с толку.

Учитывая то, какие возможности украинцы сейчас имеют для нанесения дальнобойных ударов, нельзя исключать и атаку по Керченскому мосту, соединяющему Крым с Россией. Об этом заявил военный аналитик Sky News Майкл Кларк.

"Украинцы любят делать сюрпризы. Они знают, что это влияет не только на россиян на передовой, но и на восприятие Западом того, как обстоят дела в Украине", – сказал он.

Кларк добавил, что Украина недавно атаковала ряд радиолокационных станций и объектов противовоздушной обороны РФ, в частности в Крыму.

"Можно создать пробел в завесе противовоздушной обороны, а затем заполнить этот пробел чем-то, чтобы получить еще более ценное", – отметил аналитик.

Какие еще прогнозы сделал военный аналитик

По мнению Кларка, Украину ждет еще одна сложная зима, полная воздушных атак российских захватчиков. Несмотря на это, поступление большего количества оружия и налаживание большего финансирования для его приобретения означает, что Киев, возможно, сможет "продержаться еще одну зиму, прежде чем дела наладятся".

Что же касается России, по словам эксперта, на данный момент у нее "нет никакой перспективы реальных стратегических изменений на поле боя".

"Баланс не сместился в другую сторону, маятник не качается в сторону возвращения Украиной своих территорий. Но, несомненно, российская наступательная операция, которая длилась все лето, сейчас более-менее исчерпала себя. Они достигают определенного прогресса, но ничего стратегически значимого", – сказал Кларк.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что нельзя допустить превращения Россией оккупированного ею Крыма в одну большую военную базу. Мы должны это сделать, чтобы защитить жизни наших людей. Украина уже осуществляет необходимые для этого шаги.

