Украина может победить в войне с РФ и вернуть Крым: экс-командующий армией США в Европе дал прогноз и назвал главные вызовы

В скором времени на фронте в Украине возможны наступательные операции ВСУ на юго-востоке и более мелкие тактические битвы с оккупантами на Донбассе. Украинские Силы обороны могут выиграть эту войну, где победа будет определяться отвоеванием всех ныне оккупированных территорий, учитывая Крым.

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При этом вызовами для защитников могут стать необходимость быстро собрать войска, а также усталость военных, считает бывший командующий армией США в Европе Марк Хертлинг. Мнением генерал в отставке поделился в интервью Wiener Zeitung.

Журналисты предположили, что и Украина, и Россия, по-видимому, ныне планируют крупные наступательные операции. Они поинтересовались у военного, не идет ли речь тут о решающей фазе войны, и как он видит развитие событий в ближайшие месяцы

"С российской стороны много мобилизованных для усиления войск. Украине будет сложно не только подготовить свои войска, но и одновременно интегрировать множество новых систем вооружения, с которыми солдаты не знакомы", – предположил Хертлинг.

Вместе с тем, по его словам, хорошая новость заключается в том, что украинская армия оказалась очень способной в этом отношении. Генерал уверен, что в скором времени будут ее наступательные операции на юго-востоке и более мелкие тактические стычки с вражескими силами на Донбассе, чтобы отвоевать территории.

"Но основные усилия, веhоятно, будут направлены на то, чтобы перекрыть российские логистические потоки, идущие из Крыма", – считает Хертлинг.

Помимо этого, предположил он, большим вызовом для обеих сторон в ближайшие месяцы станет усталость военных. Генерал американской армии в отставке отметил, что тоже был в бою, но ему не приходилось участвовать в таких ожесточенных боях, как ныне украинским военнослужащим на фронте.

"В Бахмуте невероятное количество погибших в результате бесконечных волн атак войск "Вагнера". Это имеет огромный эффект для обеих сторон, даже если он немного меньше и отличается для украинцев. Украинские солдаты вынуждены убивать почти без перерыва, трупы буквально валятся на передовую. Вчера я видел пост корреспондента CNN, который снимал украинских солдат, идущих прямо с боевого задания в Бахмуте. Я видел на лицах этих мужчин то, что мы называли "выражением на 1000 метров". Эти солдаты были истощены, они слишком много видели и слишком много пережили", – поделился экс-командующий армией США в Европе.

Однако он убежден, что несмотря на сложность и новые вызовы, Украина может победить в этой войне с российским агрессором. Определением победы, по его мнению, станет освобождение всех территории страны.

"Да, Украина может выиграть эту войну. Конечно, президенту Владимиру Зеленскому и украинскому народу решать, что считать победой. Однако, как сторонний наблюдатель, я определяю победу как отвоевание всех оккупированных территорий, включая Крым", – добавил Хертлинг.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее генерал армии США в отставке заявил, что война в Украине может разгореться с новой силой весной. По словам Хертлинга, это объясняется тем, что зимой проводить операции "труднее".

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