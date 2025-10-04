Украина может получить от Греции 203-мм САУ М110А2 и боеприпасы: соглашение хотят заключить через Чехию

Греческие власти рассматривают передачу большого пакета вооружений для Украины через посредничество Чехии, включая 60 самоходных артиллерийских установок М110А2 и 150 тысяч снарядов. Ожидаемая общая сумма предложения составляет около 199,4 млн евро, однако окончательное решение требует политического согласия в Греции.

Об этом сообщает греческое издание Efsyn. В материале отмечается, что продажа должна состояться через третью страну – Чехию, и требует соответствующего политического решения, против которого уже высказывается оппозиция.

Греция предлагает широкий пакет: 60 САУ M110A2 и 150 тыс. снарядов различных типов – среди них 50 тыс. M106 HE, 40 тыс. M650 HERA (с боевой частью M188A1), 30 тыс. M404 ICM и 30 тыс. M509A1 DPICM. Также в перечне упомянуты неуправляемые авиационные ракеты Hydra-70 и Zuni, однако их количество не уточнено.

В сообщенииуказаны конкретные ориентировочные цены: одна 203-мм САУ M110A2 оценивается "чуть более 520 тысяч евро", а один снаряд M106 HE – 830 евро. Общая стоимость пакета, по данным материала, достигает 199,4 млн евро, если сделка будет согласована и оформлена через стороннего покупателя.

В чем причина предложения

Причина такого предложения – признание вооружения устаревшим для нужд греческой армии. Совет начальников генерального штаба признал эти образцы не соответствующими нынешним оперативным требованиям. В то же время в издании отмечают беспокойство военных относительно риска продажи без параллельной закупки или получения равноценной замены техники.

Что нужно для передачи снарядов

Даже при наличии технического согласия, подчеркивают авторы материала, нужно политическое решение правительства, именно оно может стать камнем преткновения, поскольку оппозиция уже высказалась против. Если оно будет принято, Чехия должна либо выкупить вооружение, либо обменять его на равноценные материалы для Греции.

Напомним, Греческое правительство во главе с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом объявило, что собирается обратиться в Евросоюз с просьбой профинансировать закупку пусковых установок MLRS PULS от ELBIT Systems и израильских ЗРК Barak MX. Последние фактически являются заменой для американских Patriot.

Также ранее стало известно, что на этой неделе в Вашингтоне находится украинская делегация, которая работает над историческим соглашением с администрацией Дональда Трампа. План предусматривает, что Киев поделится с США проверенными в боевых условиях технологиями беспилотников в обмен на роялти или другие формы компенсации.

Ожидаемое соглашение, которое поддерживают президент Трамп и президент Украины Владимир Зеленский, может стать важной вехой в отношениях в сфере безопасности между Вашингтоном и Киевом.

