Украина может получить от Италии ракеты Aspide и ЗРК SAMP-T: СМИ узнали, когда будет принято решение

Италия готовит новый пакет военной помощи Украине. В него могут войти зенитные ракетные комплексы SAMP-T и управляемые ракеты Aspide.

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Решение о перечне и объеме вооружений будет принято в конце января, а утверждено - не ранее февраля. Об этом сообщает La Repubblica.

По данным издания, итальянские власти примут шестой межведомственный декрет о предоставлении военной помощи Украине не ранее февраля. Решение же относительно того, какое вооружение и в каком количестве будет отправлено украинской армии, ожидается в конце января.

В частности, рассматривается отправка зенитных ракетных комплексов SAMP-T и управляемых ракет Aspide.

Тем временем в Офисе президента Украины заявили, что у Киева есть "все необходимые гарантии" из оружия от Италии.

Наземная система "земля-воздух" среднего радиуса действия SAMP/T Мамба предназначена для защиты наземной территории от обычных воздушных угроз, таких как самолеты или крылатые ракеты. Это тоже единственная европейская оборонная система с противобаллистической способностью.

SAMP/T может уничтожать вражеские самолеты на дальности от 3 км до 100 км и баллистические ракеты на дальности от 3 км до 25 км, высота поражения – до 25 км. Все 8 ракет Aster-30 могут быть отстреляны в одном залпе за 10 секунд.

Преимуществом SAMP/T является то, что это абсолютно цифровой комплекс и требует только 14 человек на ЗРК (fire unit) с четырьмя пусковыми уставками. Для Patriot количественный личный состав расчета на стандартный fire unit составляет 90 человек. То есть освоить SAMP/T можно быстрее Patriot, а общая цифровизация и автоматизация европейского ЗРК возможно делает его и проще в эксплуатации.

Aspide – итальянский класс управляемых ракет средней дальности для поражения воздушных целей. В состав входят зенитные управляемые ракеты и ракеты класса "воздух-воздух". Конструкция ракеты базируется на американской RIM-7E Sea Sparrow. Ракеты Aspide оснащены полуактивным радаром – искателем самонаведения. Он очень похож на американский AIM-7 Sparrow, использующий тот же планер, но оснащен инверсным моноимпульсным искателем, гораздо более точным и гораздо менее восприимчивым к радиоэлектронному противодействию, чем оригинальная версия конического сканирования.

Aspide по сравнению со Sparrow при разработке получил оригинальную электронику и боевую часть, а также новый более мощный двигатель.

Напомним, в середине декабря стало известно, что Франция и Италия передадут Украине системы ПВО Mamba (SAMP-T). Обе страны вместе имеют на вооружении 60 таких систем. Сколькими из них они готовы поделиться с Украиной, на данный момент неизвестно.