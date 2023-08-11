Украина начала переговоры с Великобританией о предоставлении гарантий безопасности: что известно

В пятницу, 11 августа, Украина провела первые консультации с правительством Великобритании по поводу гарантий безопасности для нашей страны. Это предусмотрено Совместной декларацией о поддержке Украины, которая является основой разработки соответствующих двусторонних документов.

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Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента. Украинскую делегацию возглавил руководитель ОПУ Андрей Ермак.

"Великобритания постоянно демонстрирует лидерство и пример в принятии и реализации самых смелых решений по поддержке Украины. Украинский народ высоко ценит уже оказанную помощь, и мы убеждены в дальнейшем укреплении нашего стратегического партнерства как до, так и после победы", – отметил он.

Стоит добавить, что Британия стала вторым после США государством, с которым Украина начала такие переговоры, и продолжила позитивную динамику выполнения достигнутых нашей страной договоров безопасности с ключевыми международными партнерами.

Напомним, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что его государство вступает в договоренности о декларации о гарантиях безопасности для Украины. Рига намерена и дальше поддерживать украинский народ в борьбе с варварской агрессией России, а военных преступников готова привлечь к трибуналу.

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