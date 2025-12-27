Украина накапливает подразделения для контрштурма в Покровске – Нацгвардия

Ситуация на Покровском направлении остается одной из самых сложных на фронте, однако украинские силы постепенно накапливают подразделения для проведения контрштурмовых действий. В то же время боевую работу существенно осложняют погодные условия, в частности постоянный туман.

Интервью командующего Национальной гвардии Украины Александра Пивненко "Громадському радіо". Командующий НГУ Александр Пивненко сообщил, что на Покровском направлении украинские силы проводят накопление подразделений для будущих контрштурмовых действий.

По его словам, ключевой целью является ограничение маневров российских войск и оттягивание их сил на себя. В то же время погодные условия существенно влияют на ход боевых действий. Из-за плотного тумана противник активно применяет тактику инфильтрации малыми группами, что затрудняет своевременное обнаружение и поражение. Пивненко отметил, что в таких условиях из примерно 25 поражений только около 10 завершаются уничтожением врага, еще часть – ранениями.

Активность беспилотников на этом направлении ограничена, что негативно сказывается на разведке и корректировке огня. Несмотря на это, украинские военные остаются подготовленными к действиям в сложных условиях и продолжают адаптироваться к изменениям на поле боя.

Покровское направление на протяжении последних месяцев остается одним из самых напряженных. Российские войска не оставляют попыток продвижения к городу, меняя тактику и действуя небольшими группами. Ранее украинское командование отмечало, что контрштурмовые действия осуществляются только после тщательной подготовки и накопления резервов, а недавние успешные операции вблизи Покровска подтверждают эффективность такого подхода.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские дронари продолжают минусовать численность оккупационной российской армии. В частности, эффективно уничтожают захватчиков в Покровске.

В Покровске российские оккупанты массово погибают от ударов ФПВ-дронов и бомбардировщиков. Движение, бегство или попытка спрятаться не спасают – финал всегда один.

