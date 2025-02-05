Украина нарастила производство ударных дронов дальнего действия и наносит сокрушительные удары по военным объектам в тылу России – The Times

За три года полномасштабной войны с Россией Украина существенно нарастила производство беспилотников. Так, если в 2022-м наше государство могло производить до 5 дальнобойных дронов в месяц, сейчас их производится в сто раз больше – и темпы только растут.

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Российские НПЗ и аэродромы уже ощутили на себе развитие беспилотной авиации в Украине, а в близкой перспективе россиян ждут новые сюрпризы и новая география прилетов. Об этом в комментарииThe Times заявил бригадный генерал Юрий Щиголь, один из координаторов дальних ударных воздушных операций ГУР МО Украины.

По его словам, за почти три года войны масштабы производства дальнобойных дронов в Украине выросли на порядки.

"В 2022 году мы могли производить до пяти дальнобойных дронов в месяц. Сейчас это количество превышает 500, и мы продолжаем наращивать темпы", – отметил он.

Россияне уже ощутили развитие беспилотной авиации в Украине. Чуть ли не каждый день на территории РФ горят нефтебазы и НПЗ. А российские военные самолеты оккупантам пришлось отводить за пределы 300 км зоны от границы с Украиной.

"Россия потеряла возможность использовать военные аэродромы в радиусе 300 км для атак на Украину. Инфраструктура, необходимая для их работы – заправка, ремонт, обслуживание – уничтожена нашими ударами", – подчеркнул Щиголь.

По его словам, до сих пор украинские воины для атак на цели на российской территории использовали преимущественно БПЛА с винтовым приводом, однако уже совсем скоро в Россию полетят новые, более быстрые реактивные дроны, что расширит возможности проведения ударных операций Украины в глубоком тылу РФ.

По данным The Times, украинские беспилотники играют ключевую роль в глубоких ударах по российским военным объектам. Только на этой неделе атаки привели к масштабным пожарам на газоперерабатывающем заводе в Астрахани и нефтеперерабатывающем предприятии в Волгограде.

Как заявил командир 14-го полка Сил беспилотных систем ВСУ с позывным "Каспер", украинские силы поразили 20 из 30 крупнейших стратегических объектов России.

При атаках защитники используют комплексную тактику: массовые одновременные запуски дронов с разных мест позволяют преодолеть российскую систему ПВО, а использование беспилотников-приманок заставляет противника открывать огонь и выявлять свои позиции.

Напомним, в ночь на 5 февраля в Краснодарском крае после атаки дронов вспыхнул пожар на нефтебазе. Россияне жаловались на атаку дронов, а местный губернатор, признав пожар, обвинил в нем "обломки сбитых беспилотников".

Между тем, в Генштабе заявили, что атака на нефтебазу на Кубани была результатом совместной операции СБУ и ВСУ.

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