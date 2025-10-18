Украина не может противостоять баллистическим ударам России собственными ПВО, – Зеленский

Собственные украинские системы противовоздушной обороны не способны защитить Украину от баллистических ударов российских захватчиков. На успешное противостояние российским баллистическим ударам можно рассчитывать, но только имея соответствующую помощь от украинских партнеров.

Так сказал президент Украины Владимир Зеленский во время общения с медиа по итогам встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Он отметил, что нужно "давление на Россию", и уточнил, что оружие – это также давление.

Что сказал Зеленский

Украинский лидер отметил, что несмотря на публичные заявления Кремля настоящей целью оккупантов сейчас является терроризирование украинцев, поэтому для ударов они выбирают целью энергетическую инфраструктуру страны. И, соответственно, бьют баллистикой по таким целям.

"Украина за эти годы стала достаточно сильной, но мы не можем сегодня бороться своими системами ПВО, например, против баллистических ракет. Удары баллистическими ракетами наша энергетика просто не выдерживает. Нам очень сложно. На это нужно давление, для этого нужно давление. Я считаю, что пакет соответствующего оружия – это также давление", – сказал Владимир Зеленский.

Как Украина может защищаться

Президент Украины утверждает, что достичь мира можно путем переноса войны на территорию врага. Именно поэтому украинские защитники в меру своих возможностей наносят удары вглубь страны-агрессора. Но в отличие от российских террористов украинские воины бьют исключительно по военным целям.

Именно для этого Украине нужно дальнобойное оружие, пояснил украинский лидер.

"Мы об этом говорили еще полгода назад. Для того, чтобы проводить некоторые операции сугубо по военным целям, вам нужна совокупность факторов. Прежде всего, это использование вместе и дронов, и некоторых других видов оружия. Но нам чего-то не хватает, хотя свои инструменты и появляются. В данном случае время играет не на стороне людей", – заметил Владимир Зеленский.

Визит Зеленского в США

Владимир Зеленский прибыл в США 16 октября, имея целью, среди прочего, и усиление украинской ПВО. Поэтому уже утром 17 октября глава государства провел несколько встреч с представителями оборонных компаний. Речь идет о компаниях Lockheed Martin и Raytheon. Последняя, в частности, является производителем систем Patriot.

"Обсудили способности производства компании Raytheon, возможные пути нашего сотрудничества для укрепления противовоздушной обороны и увеличения дальнобойных возможностей Украины и перспективы украинско-американского производства", – отметил глава государства.

"Обсудили наши перспективы для сотрудничества и возможности для увеличения защиты Украины от российской агрессии. Рассказал о конкретных потребностях Украины в системах ПВО и ракетах к ним, а также в самолетах F-16", – поделился Зеленский о встрече с представителями Lockheed Martin.

Как сообщал OBOZ.UA из собственных источников, украинская делегация передала Трампу детализированные карты. На этих картах обозначены уязвимые места российского оборонно-промышленного комплекса и ключевые объекты, влияние на которые может ускорить завершение войны.

А что обсуждали стороны, которые сделали заявления, и даже что у них было на обеденном столе, читайте здесь.

