Украина не закупает багги VOLS, несмотря на потребность на фронте: Бельбас указал на проблемы

Украинская армия нуждается в легком тактическом транспорте, однако государство до сих пор не закупает багги VOLS. Причина заключается не в отсутствии техники или производственных возможностей, а в неутвержденных технических требованиях.

Из-за этого процесс кодификации машин фактически остановлен. Об этом в интервью украинским СМИ заявил генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

По словам Бельбаса, багги VOLS создавали как легкую и максимально мобильную платформу для доставки штурмовых групп под огнем и быстрой эвакуации раненых, а не как полноценный бронетранспортер.

Именно здесь, по его словам, возник так называемый "конфликт концепций" с требованиями Министерства обороны.

Минобороны настаивает на соответствии стандарту STANAG-2, который предусматривает уровень бронирования, характерный для машин массой около 10 тонн. Такие требования, отмечает Бельбас, фактически нивелируют ключевые преимущества VOLS – скорость, маневренность и легкость. В результате процесс кодификации поставили на паузу до момента уточнения военными технических параметров для такого класса техники.

В то же время, как отмечает руководитель "Украинской бронетехники", спрос на багги VOLS на фронте остается высоким. Машины уже используются различными подразделениями, хотя и не по государственным контрактам.

По его словам, сейчас VOLS закупают преимущественно волонтерские фонды. Бельбас подчеркивает, что ниша легких тактических машин в Украине фактически пуста, и именно это стало толчком к созданию VOLS как ответа на реальные потребности фронта. В то же время без утвержденных государством требований Министерство обороны не может официально закупать технику, которая уже демонстрирует эффективность на передовой.

Генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" также сообщил, что компания полностью готова к серийному производству багги VOLS. Текущие производственные мощности позволяют изготавливать более 50 машин в месяц с возможностью быстрого масштабирования под большой контракт. Однако единичные закупки, по его словам, не обеспечивают того уровня загрузки, который нужен для полноценного серийного производства.

Как сообщал OBOZ.UA, оборонное ведомство начало первую закупку универсальных полевых тентов – так называемых бронековдр, которые способны защищать военнослужащих от обломков во время перемещений и выполнения задач на передовой. Новое средство разработали совместно с Командованием Сил логистики ВСУ с учетом условий современных боевых действий. Закупка должна стать стартом масштабного внедрения мобильных элементов защиты в подразделениях ВСУ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!