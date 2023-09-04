Украина нуждается в законодательном содействии в вопросах вооружения, а не принижения потенциала, – Яценко

Разработчик украинских беспилотников "Довбуш" и "Котигорошко" Владимир Яценко призвал власти предоставить частным компаниям возможность проводить испытания и использование взрывчатых веществ на государственных полигонах.

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Тогда, по его словам, через год Украина сможет получить современные ракеты. Так Владимир Яценко ответил на заявление секретаря комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Романа Костенко, что "дроны – это ракеты для бедных, которыми невозможно выиграть войну".

"На 100% ошибочное видение перспективы развития современных вооружений от секретаря комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Романа Костенко. Считаю оскорбительными для всего украинского сообщества, причастного к созданию самых современных образцов БПЛА такие тезисы - "... дроны, которые сделаны в подвалах или гаражах, где работают какие-то частные фирмы". Именно руками неравнодушных предпринимателей и волонтеров создаются новейшие технологии в БПЛА. Я хочу пожелать Роману, как законодателю, скорее принимать законы, упрощающие создание украинского оружия. Потому что он, наверное, не знает, что те ракеты, которые нам никак не могут передать Соединенные Штаты, тоже создавались не государственными заводами, а частными компаниями. Дайте возможность частным компаниям проводить испытания и использование взрывчатых веществ на государственных полигонах, и через год Украина сможет получить современные ракеты", - написал Владимир Яценко в своем фейсбуке.

Кроме того, он отметил, что электронный "мозг" современных БПЛА на несколько порядков мощнее того, что установлен в ракеты советских образцов, которые до сих пор использует враг.