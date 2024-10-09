Украина подписала договор о безопасности с Хорватией: детали и текст документа

Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович подписали Соглашение о долгосрочном сотрудничестве и поддержке между двумя странами. Этим соглашением Хорватия закрепляет свой долг поддерживать Украину к победе в войне.

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Церемония подписания прошла в Дубровнике в среду, 9 октября, сообщили в Офисе президента. С начала полномасштабной войны с февраля 2022 года Хорватия предоставила Украине около 300 млн. евро помощи, включая 11 оборонных пакетов.

Новый документ закрепляет обязательство Хорватии поддерживать Украину до полной победы в войне.

Соглашение включает многочисленные аспекты, такие как оборонное сотрудничество, которое предполагает совместное производство вооружения и локализацию проектов в Украине. Кроме того, страны планируют укреплять сотрудничество в сфере цифровой безопасности и обмена разведывательными данными. Хорватия готова помогать в гуманитарном разминировании, уже выделив на это более 10 млн евро, а также поделится опытом в противоминной деятельности и поддержке ветеранов.

Еще одной важной темой соглашения является привлечение России к ответственности за нанесенный ущерб и поддержание санкционного давления на агрессора. Хорватия также готова содействовать Украине на пути к Европейскому Союзу и НАТО, продолжая усилия по реализации Формулы мира.

Кроме того, в документе отмечается, что Хорватия поддерживает Украину на пути в ЕС и НАТО и обязуется и дальше прилагать усилия для реализации Формулы мира.

Полный текст Соглашения о долгосрочном сотрудничестве и поддержке между Украиной и Республикой Хорватия (на языке оригинала)

I. Преамбула

Україна та Республіка Хорватія (надалі іменовані як "Учасники" або "Україна" та "Хорватія") об’єднані у своїй відданості спільним цінностям, серед іншого правам людини та основоположним свободам, демократії та верховенству права.

Учасники поділяють інтереси миру, безпеки, стабільності та процвітання й рішуче підтримують міжнародний порядок, заснований на правилах.

Так, Україна та Хорватія вкотре найрішучіше засуджують неспровоковану, невиправдану та незаконну повномасштабну агресивну війну Росії проти України й тимчасову окупацію території України в порушення міжнародного права, включно зі Статутом ООН, Гельсінським заключним актом і Паризькою хартією.

Відповідно до Декларації щодо України, ухваленої парламентом Хорватії 25 лютого 2022 року, Хорватія рішуче засуджує неспровоковану агресію Росії проти суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України. Хорватія залишається непохитною у своїй відданості підтримці незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, що поширюються на її територіальні води, а також невід’ємного права України на самооборону від російської агресії відповідно до статті 51 Статуту ООН, та прагненню України до всеосяжного, справедливого та сталого миру.

Солідарність Хорватії з Україною глибоко вкорінена, зокрема з тієї причини, що обидва Учасники повністю усвідомлюють справжній національний сенс і важливість захисту від загарбницьких війн за територіальні здобутки та підкорення.

З огляду на це Хорватія має унікальні можливості для надання допомоги Україні завдяки власному досвіду, пов’язаному з війною, зокрема у сферах протимінної діяльності, догляду за ветеранами та судового переслідування тяжких злочинів.

Відповідно до вищезазначених спільних цінностей Україна та Хорватія залишаються твердо відданими довгостроковому співробітництву та підтримці. Хорватія підтримує Україну з початку російської агресії у 2014 році й продовжуватиме це робити, доки Україна не переможе.

Із лютого 2022 року Хорватія надала Україні економічну, фінансову, гуманітарну та іншу допомогу на суму близько 300 млн євро. Це, зокрема, 11 пакетів військової допомоги. Хорватія продовжуватиме надавати допомогу Україні відповідно до вимог національного законодавства та Конституції.

Учасники знову підтверджують, що вони й надалі зміцнюватимуть свою співпрацю шляхом виконання двосторонніх і довгострокових зобов’язань у низці сфер, включно з: політичною, економічною та фінансовою; сферою безпеки та співробітництва; гуманітарною; енергетичною, сферою реконструкції, відновлення та розвитку; правовою, зокрема щодо забезпечення відповідальності за тяжкі злочини, скоєні під час російської агресії; наукою; технологіями; культурою; спортом; молодіжною та іншими сферами.

Це сприятиме зусиллям України щодо захисту себе, протистояння спробам дестабілізації, стримування актів агресії в майбутньому, відновлення своєї економіки, захисту своїх громадян і прискорення, зокрема, її інтеграції та вступу до ЄС і НАТО.

II. Політична, економічна та безпекова співпраця й підтримка України

Хорватія продовжуватиме надавати довгострокову політичну, безпекову та фінансову підтримку Україні, оскільки вона захищає свій суверенітет і територіальну цілісність від агресії Росії. Україна зі свого боку залишається твердо відданою реалізації реформ державного управління, включно з реформами щодо прозорості, підзвітності та верховенства права.

Майбутнє України – у європейській родині народів. Безпека України є невід’ємною частиною європейської, євроатлантичної та глобальної безпеки. Тому Україна має право обирати власний шлях зовнішньої політики та політики безпеки, а також власний механізм безпеки, зокрема в межах НАТО.

Учасники поглиблюватимуть співробітництво у сфері безпеки в межах двосторонніх і багатосторонніх механізмів шляхом обміну розвідувальними даними з питань, що становлять взаємний інтерес.

Зобов’язання Хорватії перед Україною мають на меті доповнити внески партнерів, включно з ЄС, НАТО та їхніми державами-членами, відповідно до вимог національного законодавства та Конституції. Зобов’язання Хорватії також повністю відображають Спільні безпекові зобов’язання між Україною та Європейським Союзом, підписані 27 червня 2024 року, які Хорватія рішуче підтримує.

Учасники співпрацюватимуть між собою та з міжнародними партнерами задля забезпечення спроможності та стійкості України щодо захисту та стримування будь-якої можливої майбутньої агресії. Хорватія продовжуватиме надавати військову допомогу, базуючись на 11 пакетах військової допомоги, уже схвалених від початку агресії Росії.

Задля забезпечення вищезазначених цілей Учасники за потреби та за взаємною згодою проводитимуть Стратегічний діалог з питань політики у сфері оборони та безпеки на рівні керівних посадових осіб.

Визнаючи важливість і нагальність безперервної військової допомоги для України, Хорватія вивчатиме можливості для подальшої допомоги, серед іншого через коаліції в межах Контактної групи з питань оборони України.

З метою підвищення оборонної готовності Учасники заохочуватимуть співробітництво між своїми оборонно-промисловими комплексами (ОПК), ураховуючи також свій військовий досвід. ОПК України може стати потужним активом як для України, так і для євроатлантичної безпеки. З цією метою Учасники визначатимуть перспективи спільного оборонного виробництва, включно з можливостями спільних проєктів із локалізацією в Україні, з метою просування спільних економічних інтересів та зміцнення стратегічних зв’язків.

Учасники вивчатимуть можливості зміцнення двосторонньої співпраці у сфері цифрової стійкості та кібербезпеки з метою допомоги Україні у виявленні та протидії зловмисній кіберактивності з боку Росії та будь-яких інших державних і недержавних суб’єктів відповідно до міжнародного права.

Україна та Хорватія обмінюватимуться розвідувальними даними, практиками та набутим досвідом з метою розвитку своїх спроможностей у сфері кібербезпеки й кіберзахисту, а також для підвищення кіберстійкості України та захисту її критичної інфраструктури, зокрема шляхом обміну технічною допомогою.

Учасники співпрацюватимуть у сфері протидії іноземним інформаційним маніпуляціям та втручанню, включно з російськими чи будь-якими іншими державними інформаційними маніпуляціями, зловмисною пропагандою та дезінформаційними кампаніями, які впливають на національну безпеку, шляхом регулярного обміну досвідом і найкращими практиками протидії таким загрозам, стратегічної комунікації та публічної дипломатії.

Учасники підтверджують свою відданість європейським прагненням України, зокрема щодо повноправного членства України у Європейському Союзі. Майбутнє України – у ЄС. У зв’язку з цим Учасники щиро вітають рішення Європейської ради у грудні 2023 року про початок переговорів щодо вступу України до ЄС та скликання першої Міжурядової конференції у червні 2024 року.

Учасники підтверджують свою відданість спільній роботі над інтеграцією України до ЄС із кінцевою спільною метою – членством України у Європейському Союзі відповідно до Спільної декларації про європейську перспективу України, підписаної в Києві 8 грудня 2021 року Президентом України Володимиром Зеленським і Прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем.

Хорватія продовжуватиме підтримувати Україну на цьому шляху на двосторонній основі, ділячись власним досвідом і ноу-хау, здобутими в період свого вступу. Водночас Хорватія продовжуватиме підтримувати Україну в межах ЄС, співпрацюючи з ЄС та державами-членами для допомоги Україні в її реформах та на шляху до вступу.

Учасники підкреслюють характер процесу вступу до ЄС, заснований на заслугах. Хорватія високо оцінює успішний процес реформ, здійснений Україною дотепер, та визнає зусилля України щодо впровадження необхідних реформ попри надзвичайно складні обставини захисту від збройного вторгнення.

Хорватія залишається відданою підтримці України як на двосторонньому рівні, так і через ЄС та програму Ukraine Facility, щоб підтримати відновлення та реконструкцію України, а також реформи щодо модернізації відповідно до її шляху вступу до ЄС.

Хорватія й надалі рішуче підтримуватиме зусилля ЄС щодо забезпечення негайної та довгострокової безпеки та стійкості України, зокрема шляхом передбачуваного, ефективного та сталого надання військової та цивільної допомоги, серед іншого через Європейський фонд миру та Консультативну місію ЄС з реформування сектору цивільної безпеки в Україні; гуманітарну, фінансову, торговельно-економічну підтримку; розміщення переміщених осіб; підтримку реформ, відновлення та реконструкції; а також обмежувальні заходи, підтримку механізмів підзвітності, дипломатичну підтримку та глобальну взаємодію.

Хорватія також продовжуватиме підтримувати "Шляхи солідарності Україна – ЄС" як одну з важливих опор для української економіки та як ключ до глобальної продовольчої безпеки.

Ураховуючи значущість українського зерна для глобальної продовольчої безпеки, а також важливість експорту зерна для української економіки, Хорватія вивчатиме можливості підтримки гуманітарної продовольчої програми Grain from Ukraine для забезпечення зерном тих країн, які стикаються з гострою нестачею продовольства.

Учасники визнають цінність санкцій для обмеження доступу Російської Федерації та інших держав-агресорів до фінансів, товарів, технологій і послуг, які вона використовує у своїй агресії, і для стримування майбутніх нападів.

Учасники наголошують на важливості постійної готовності зберігати та запроваджувати нові обмежувальні заходи для посилення тиску на Росію, а також на повному та ефективному виконанні чинних санкцій. Хорватія повністю виконує чинні санкційні режими ЄС проти Росії, Білорусі та всіх інших суб’єктів, які підривають територіальну цілісність і суверенітет України.

Учасники продовжуватимуть працювати над тим, щоб витрати Росії на її агресію продовжували зростати, зокрема через санкції та експортний контроль. Хорватія також продовжуватиме співпрацю з партнерами для боротьби з усіма формами обходу санкцій.

Учасники надаватимуть один одному оновлену відповідну інформацію щодо підстав для запровадження санкцій та іншу необхідну інформацію відповідно до зобов’язань і національного законодавства.

Учасники щиро вітають і рішуче підтримують те, що саміт НАТО у Вашингтоні в липні 2024 року підтвердив думку про те, що майбутнє України – в НАТО. Хорватія як член НАТО продовжуватиме підтримувати незворотний шлях України до повноправного членства в НАТО, зокрема у спосіб посилення оборони та військової оперативної сумісності між НАТО та Україною й дедалі тіснішого політичного союзу. Зважаючи на національний внесок до Комплексного пакета допомоги НАТО Україні, Хорватія продовжуватиме надавати підтримку Україні через фінансове зобов’язання НАТО щодо довгострокової безпекової допомоги Україні.

Учасники повністю підтримують результати Саміту миру для України, який відбувся у Швейцарії в червні 2024 року. Шлях до всеосяжного, справедливого й тривалого миру в Україні може ґрунтуватися лише на міжнародному праві, включно зі Статутом ООН, та повній повазі до незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України. Росія повинна припинити, а в майбутньому – утримуватися від застосування або погрози застосування сили проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України.

Хорватія зобов’язується продовжувати свої дипломатичні зусилля як на двосторонньому рівні з третіми країнами, так і на багатосторонніх форумах задля сприяння впровадженню Української формули миру та її принципів і продовжуватиме працювати над пунктами Української формули миру, зокрема на рівні радників із національної безпеки та зовнішньополітичних радників, послів в Україні та відповідних експертів.

Учасники підтверджують, що досягнення миру вимагає залучення та діалогу між усіма сторонами. У цьому контексті успішна мирна реінтеграція Хорватією Східної Славонії, Барані та Західного Срему може слугувати цінною моделлю для запозичення досвіду. Хорватія готова продовжувати ділитися власним досвідом з Україною в цій сфері.

Учасники підтверджують результати першого парламентського саміту міжнародної Кримської платформи, що відбувся в Загребі у жовтні

2022 року, а також цілі третього саміту "Україна – Південно-Східна Європа" в Дубровнику в жовтні 2024 року. Хорватія залишається твердо налаштованою продовжувати підтримку України в цих та всіх інших регіональних і міжнародних політичних і дипломатичних форумах, заходах і зусиллях.

Хорватія приєдналася до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей і продовжуватиме підтримувати вразливих українських дітей через програми реабілітації та програми навчання мінної безпеки.

III. Співробітництво та підтримка України в гуманітарній, енергетичній сферах, сфері з питань розвитку, правовій, науковій та інших сферах

Хорватія підтверджує свою відданість збереженню підтримки у сферах гуманітарної допомоги; енергетики, відновлення, реконструкції та розвитку; правовій сфері, включно із забезпеченням підзвітності; науки, технологій, молоді та інших напрямів підтримки й співпраці з Україною. Підтримка з боку Хорватії залишатиметься непохитною, тривалою та довгостроковою.

На знак солідарності з Україною Хорватія продовжує надавати екстрену та гуманітарну допомогу народу України. Станом на сьогодні понад 28 тис. громадян з України, які втекли від російської агресії, звернулися по тимчасовий захист і були прийняті Хорватією з лютого 2022 року. Хорватія також надає та продовжуватиме здійснювати реабілітацію українських жертв російської агресії, включно з найбільш уразливими групами ветеранів і дітей, постраждалих від війни.

Ґрунтуючись на своєму досвіді Вітчизняної війни, Хорватія повністю усвідомлює, що гуманітарне розмінування є важливою передумовою для загального соціально-економічного відновлення територій, що постраждали від війни. Зважаючи на це, Учасники з глибокою вдячністю згадують і підтверджують результати Міжнародної донорської конференції з питань гуманітарного розмінування в Україні, яка відбулася в Загребі у жовтні 2023 року. Під час заходу 34 держави-учасниці висловили чітку політичну підтримку протимінної діяльності в Україні у розмірі майже пів мільярда євро залучених коштів, включно з додатковими 5 млн євро від Хорватії. Цей фінансовий внесок є продовженням попередніх форм допомоги Хорватії у сфері розмінування. Загалом фінансова підтримка розмінування в Україні з боку Хорватії на сьогодні перевищує 10 млн євро. Хорватія продовжуватиме надавати обладнання, ділитися знаннями, обмінюватися досвідом, навчати та фінансово підтримувати розмінування в Україні.

Учасники рішуче засуджують широкомасштабні, систематичні й навмисні збройні напади Росії на українські міста та цивільну інфраструктуру, зокрема енергетичну інфраструктуру. Українські електростанції та енергетична мережа і далі зазнають величезних руйнувань унаслідок цих жорстоких атак Росії. У зв’язку з цим Хорватія продовжуватиме надавати технічну та фінансову допомогу Україні для відновлення та зміцнення її енергетичної інфраструктури.

Продовжуючи успішні проєкти, реалізовані дотепер, такі як реконструкція дитячого садка в Гостомелі, Хорватія продовжить надавати допомогу у сфері відновлення важливої соціальної інфраструктури.

Хорватія і надалі допомагатиме Україні у сфері реконструкції та відновлення, ділячись власним досвідом, ноу-хау та спроможностями. Хорватський банк реконструкції та розвитку готовий розглянути можливість участі у програмі ЄС Ukraine Facility, ураховуючи її роль та зацікавленість хорватських підприємців. Як країна – кандидат до ОЕСР, Хорватія щиро вітає те, що ОЕСР визнала Україну потенційним членом ОЕСР у 2022 році та відкрила офіс ОЕСР у Києві у 2023 році. Хорватія також рішуче підтримує створення Програми ОЕСР для України, на яку Хорватія виділила добровільний внесок у розмірі 250 тис. євро.

Учасники підтверджують, що боротьба з безкарністю не має альтернативи, оскільки без відновлення справедливості та притягнення до відповідальності в Україні не може бути тривалого миру. Учасники прагнутимуть притягнути до відповідальності осіб, відповідальних за воєнні та інші міжнародні злочини, що скоєні в Україні або проти України в контексті агресивної війни Росії, відповідно до міжнародного права. Учасники продовжуватимуть підтримувати роботу Офісу Генерального прокурора (Україна) та Міжнародного кримінального суду для забезпечення повного й справедливого розслідування ймовірних міжнародних злочинів за допомогою незалежного, ефективного та надійного правового механізму.

Хорватія продовжуватиме брати активну участь у Коаліції з пошуку опцій для створення трибуналу щодо злочину агресії проти України, а також у Консультативній групі з питань найтяжчих міжнародних злочинів. Хорватія продовжуватиме регулярно ділитися з Україною своїм досвідом, пов’язаним із судовим переслідуванням воєнних злочинів, зокрема через семінари з питань розслідування та кримінального переслідування воєнних злочинів. Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції, державного управління та цифрової трансформації Республіки Хорватія, підписаний у Києві 11 вересня 2024 року, сприятиме подальшому зміцненню співробітництва у цій сфері.

Учасники підтверджують свою відданість притягненню Російської Федерації до відповідальності за заподіяння втрат, збитків і шкоди фізичним та юридичним особам, а також Україні внаслідок її міжнародно-протиправних дій в Україні або проти України, включно з її агресією, що порушує Статут ООН, що також допоможе стримувати наступні напади та сприятиме відновленню України.

Хорватія, співпрацюючи зі своїми партнерами, продовжуватиме вивчати всі законні шляхи, які відповідають чинним договірним зобов’язанням, законодавству ЄС і нормам міжнародного права, за допомогою яких російські активи можуть бути використані для підтримки України.

У пріоритетному порядку Учасники продовжуватимуть співпрацю з державами "Групи семи" та іншими партнерами щодо створення компенсаційного механізму для забезпечення відшкодування збитків, втрат і шкоди, завданих агресією Росії, як це передбачено Статутом Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, ухваленим Резолюцією Комітету міністрів Ради Європи CM/Res(2023)3. У зв’язку з цим Учасники вивчатимуть відповідні варіанти фінансування компенсаційного механізму для надання швидкої та адекватної компенсації жертвам агресії.

Учасники зобов’язуються підтримувати та посилювати співпрацю у сфері науки й технологій, зокрема через Програму співробітництва між Міністерством освіти і науки України та Міністерством науки, освіти та молоді Республіки Хорватія у сфері науки та технологій, підписаної в Києві 11 вересня 2024 року.

Наділена можливостями та освічена молодь відіграє вирішальну роль у відбудові та відновленні України, особливо щодо зміцнення демократичних цінностей, сприяння підприємництву та прискорення довгострокового процвітання України.

Учасники підтверджують незмінну важливість взаємодії з громадянським суспільством. Це охоплює, але не обмежується соціальною реабілітацією українських ветеранів війни; навчанням українських дітей правил мінної безпеки; а також передачею знань і досвіду з мінної безпеки Міністерству внутрішніх справ України.

Уже понад 500 українських дітей із постраждалих від війни регіонів провели літні та зимові канікули в Хорватії та здобули цінні знання щодо мінної безпеки. Ця робота буде продовжена.

Хорватія залишається непохитною у збереженні та, у разі необхідності й за рішенням Учасників, посиленні своєї політичної, економічної, безпекової, гуманітарної та іншої допомоги й підтримки України в майбутньому.

IV. Прикінцеві положення

Ця Угода є міжнародним документом, який не потребує ратифікації національними парламентами Учасників.

Учасники виконуватимуть цю Угоду відповідно до національного законодавства Учасників, бюджетних асигнувань та міжнародно-правових зобов’язань, зокрема зобов’язань Хорватії як держави – члена ЄС.

Учасники у разі необхідності визначатимуть уповноважені органи для розробки й реалізації двосторонніх домовленостей відповідно до напрямів співробітництва, визначених цією Угодою.

Ця Угода діє протягом 10 років із дати її підписання.

У разі якщо Україна стане членом НАТО до закінчення строку дії цієї Угоди, Учасники ухвалять рішення щодо її майбутнього статусу.

Уповноважені органи Учасників можуть укладати виконавчі й технічні домовленості за окремими напрямами співробітництва в межах виконання цієї Угоди або додатково до цієї Угоди.

Робоча група зі співробітництва між Україною та Республікою Хорватія, створена у 2016 році, залишається основною інституційною основою для розвитку двосторонніх відносин Учасників.

Ця структура й надалі використовуватиметься для передачі експертних знань і досвіду Хорватії в постконфліктному переході та реабілітації, включно з діяльністю з розмінування, передачею знань і досвіду Хорватії, набутого в процесі вступу до ЄС, а також використовуватиметься для зміцнення економічних, культурних і наукових зв'язків.

Ця Угода може бути припинена будь-яким Учасником у будь-який час шляхом письмового повідомлення іншого Учасника. Ця Угода припиняє дію через шість місяців з дати отримання такого повідомлення. Припинення не вплине на виконання поточних заходів або проєктів, рішення про які було ухвалене до дати її припинення, якщо Учасники не домовляться про інше.

Ця Угода може бути змінена та доповнена, включно із внесенням до неї додатків, за взаємною письмовою згодою Учасників.

Будь-які спори щодо тлумачення або застосування цієї Угоди вирішуватимуться мирним шляхом або шляхом переговорів між Учасниками.

Ця Угода набирає чинності з дати її підписання.

Підписано в м. Дубровнику, Хорватія, 9 жовтня 2024 року українською, хорватською та англійською мовами. У разі будь-яких розбіжностей у тлумаченні переважну силу матиме текст англійською мовою.

За Україну: Володимир Зеленський, Президент

За Республіку Хорватія: Андрей Пленкович, Премʼєр-міністр

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 9 октября прибыл с официальным визитом в Хорватию. Он провел разговор главы государства с премьер-министром страны Андреем Пленковичем, в частности, относительно оборонного сотрудничества, реабилитации раненых защитников и восстановления Украины, а также в программе визита – встречи с представителями других стран региона.