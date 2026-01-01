Украина получила еще два комплекса Patriot: пять основных преимуществ этих систем ПВО

Украина получила еще два зенитных ракетных комплекса Patriot. Системы ПВО уже встали на защиту украинских городов и критической инфраструктуры.

Усиление защиты от российских атак удалось добиться благодаря недавним договоренностям с правительством Германии. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Дополнительная защита от ракет

По информации оборонного ведомства, в настоящее время зенитные ракетные комплексы Patriot защищают украинские города и критическую инфраструктуру. В минобороны отметили, что эти системы ПВО эффективно уничтожают крылатые и баллистические ракеты, которыми российские оккупанты пытаются бить по энергетике и гражданским объектам.

Patriot – зенитный ракетный комплекс производства США. Это одна из самых совершенных систем ПВО в мире. Предназначен для уничтожения самолетов, крылатых и баллистических ракет. Patriot способен сбивать высокоскоростные и сложные цели, обеспечивая многослойную защиту для стратегических объектов и крупных городов.

Главные преимущества ЗРК Patriot

Универсальность. Комплекс уничтожает различные аэродинамические и баллистические цели, включая гиперзвуковые. Ракеты Patriot поражают гиперзвуковые ракеты "Циркон" и "Кинжал", которые развивают скорости до 11 тыс. и до 16 тыс. км/ч соответственно.

Высокая эффективность. Сверхточный радар Patriot использует технологии, позволяющие одновременно обнаруживать и сопровождать разные цели. Ракеты комплекса Patriot (особенно версия PAC-3 MSE) имеют высокую точность, поражают цели прямой наводкой, что важно для защиты от баллистических ракет.

Многозадачность. Одна батарея Patriot обнаруживает одновременно до 100 целей, сопровождает до 8 целей.

Автоматичность. Возможность работать в автоматическом режиме позволяет Patriot мгновенно реагировать на угрозы, что важно для перехвата гиперзвуковых ракет.

Дальность и высота. Patriot поражает воздушные цели на высоте до 24 км и расстоянии до 160 км, закрывающих обширные территории.

Напомним, Государственный департамент США в ноябре принял решение об одобрении возможной продажи правительству Украины военных средств технического обслуживания системы противовоздушной обороны Patriot и связанного с ней оборудования. Общая сумма сделки – 105 миллионов долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, Киев уже длительное время работает над соглашениями о покупке большего количества систем противовоздушной обороны у партнеров.

