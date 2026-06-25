Украина получила партию самолетов ALTO NG для обучения пилотов: появились подробности

В Украине укрепляется система подготовки военных летчиков благодаря внедрению новых легких учебных самолетов ALTO NG. Поставка самолетов позволит создать собственную базу начальной подготовки, что снизит зависимость от зарубежных тренажерных программ и ускорит подготовку пилотов в соответствии со стандартами НАТО.

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В таком случае существенно снизится и стоимость летного часа по сравнению с использованием боевых самолетов. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Десять самолетов ALTO NG поступили в Украину при поддержке партнеров из Чехии. Пять из них профинансировало правительство страны, а еще пять стали подарком от граждан в рамках инициативы Dárek pro Putina.

Известно, что эскадрилья состоит из десяти легкомоторных учебных самолетов, оснащенных современными системами для базовой и углубленной летной подготовки.

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Они позволяют отрабатывать навигацию, взлетно-посадочные процедуры и элементы пилотирования, приближенные к стандартам НАТО.

Самолеты оснащены двигателем Rotax 912 ULS мощностью 100 к.с. и рассчитаны на максимальную скорость до 260 км/ч. Крейсерская скорость составляет около 180 км/ч, а взлетная масса — до 600 кг, что делает эту платформу экономичной для регулярных тренировочных полетов.

Благодаря таким характеристикам ALTO NG рассматривается как промежуточный этап между базовой подготовкой курсантов и переходом на сложные западные истребители, что позволяет постепенно формировать навыки работы с современными авиационными системами.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Польша рассматривает возможность передачи Украине до девяти истребителей МиГ-29. Однако в обмен на это она рассчитывает получить технологии беспилотных систем.

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