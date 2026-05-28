Украина получит первую партию истребителей Gripen вместе с ракетами Meteor: Палиса рассказал подробности

Шведские многоцелевые истребители JAS 39 Gripen, которые вскоре получат украинские Воздушные силы, будут оснащены дальнобойными ракетами "воздух-воздух" Meteor. Такое оружие позволит обезопасить линию фронта и приграничные регионы от вражеских корректируемых авиабомб.

Об этом сообщил замглавы Офиса президента Украины Павел Палиса. По его словам, машины служат "очередным шагом" качественной архитектуры обороны Украины.

"Gripen создавался для войны, где авиация должна действовать быстро и адаптивно, с разных аэродромов оперативного базирования, в сложной среде противовоздушной обороны и под постоянным давлением противника. Именно такая война сегодня идет в Украине", – говорит он.

Он также, что появление шведских истребителей в авиапарке ВС ВСУ дает Украине больше инструментов для борьбы с российской тактической авиацией, ракетами, дронами и другими средствами поражения.

"Это значительное усиление возможностей Воздушных сил и постепенное формирование той системы, какой мы себе ее представляем", – сказал Палиса.

JAS 39 Gripen в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Швецию заявил, что Стокгольм планирует предоставить Киеву 16 летающих машин. Кроме того, Украина планирует приобрести еще 22 новых истребителя, а в перспективе – 150 истребителей. Передача первых бортов запланирована на начало 2027 года.

По его словам, Киев рассчитывает на финансирование в рамках пакета европейской поддержки объемом 90 миллиардов евро.

Отдельно Зеленский сообщил, что Украина купит 22 машины Gripen современной серии Е. Переговоры по этим самолетам продолжаются, а их поставку планируют завершить до 2030 года.

Напомним, глава государства объявил, что украинские боевые летчики уже начинают на истребителях тренировочные миссии. В Киеве на фоне этого ожидают расширения инфраструктуры для подготовки новых авиаторов.

Как сообщал OBOZ.UA, Стокгольм передает Украине несколько истребителей Gripen моделей C и D. Украина оплатит их за счет кредитов ЕС, а также начнутся переговоры относительно будущей продажи Украине дополнительных самолетов.

