Украина предлагала союзникам нанести ракетные удары по заводам по производству 'Шахедов' в Иране, Сирии и России – The Guardian

Британская газета The Guardian опубликовало секретный документ, якобы переданный Украиной своим западным партнерам на последнем саммите "Большой семерки". В нем Киев призывает использовать ракеты большой дальности для нанесения ударов по производственным объектам в России, Иране и Сирии, которые продолжают "штамповать" боевые дроны Shahed.

Эти беспилотники, как известно, российская армия использует против украинского народа, запуская их для уничтожения гражданской и другой инфраструктуры. Как указано в 47-страничном документе, только за три месяца РФ обстреливала ими Украину более 600 раз.

"Среди предложений для западных союзников Украины – от которых они, вероятно, откажутся – являются ракетные удары по заводам по производству этих БПЛА в Иране, Сирии, а также по потенциальной производственной площадке в Российской Федерации", – пишет издание.

При этом западные журналисты отметили, что все подобные действия могут произвести Силы обороны Украины собственноручно. Однако для этого им необходимы снаряды, имеющие высокую дальность.

Как сообщал OBOZREVATEL, Shahed-131 иранской разработки, которые Россия использует для ударов по Украине, собираются с применением более полусотни элементов из западных стран. Киев сообщил партнерам, что в последних БПЛА, запущенных оккупантами, обнаружено 52 электрических компонента западных компаний.

Видео дня

Тем временем в самом Иране похвалились модифицированной моделью "шахеда", который намереваются поставлять России для ударов по гражданской инфраструктуре Украины. Теперь модернизированный дрон может лететь беззвучно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!