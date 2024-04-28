Украина превратила спортивный самолет в ударный БПЛА дальнего радиуса действия: что известно о разработке

На Западе вновь выразили восхищение изобретательностью украинских военных в использовании нестандартных подходов в войне, в частности, для поражения вражеских целей. В этот раз они отметили, как защитники превратили по меньшей мере два спортивных самолета в очередной ударный беспилотник дальнего действия.

Предполагают, что один из них в начале месяца врезался в здание завода по производству "Шахедов" в Татарстане, а второй недавно разбился на территории России примерно в 1000 километров от границы. Об этом говорится в публикации Forbes от 27 апреля.

Там ссылаются на фотографию, распространенную в сети российским пропагандистом Кириллом Федоровым на этой неделе. На ней изображен самодельный беспилотный летательный аппарат, перевернутый на российском поле.

По словам расследователей, планер представляет собой адаптацию спортивного самолета Skyranger Nynja, который можно приобрести в готовом виде на заводе Aerosor в Киеве или в виде комплекта, а потом собрать самостоятельно. Он преодолевает расстояние 600 км на крейсерской скорости около 160 км/ час с полезной нагрузкой в несколько центнеров.

"Хорошие характеристики и приятное управление", – так в комментарии изданию оценил этот самолет пилот Дэн Джонсон.

По форме, размерам и характеристикам Nynja похож на другой украинский спортивный беспилотный самолет, являющийся адаптацией местного производства Aeroprakt А-22.

"2 апреля по меньшей мере один беспилотный апарат А-22, начиненный взрывчаткой, врезался в промышленный комплекс особой экономической зоны "Алабуга" (Татарстан) в 1200 км от украинской границы, повредив часть завода по производству дронов "Шахед" для российских военных", – напомнили в Forbes.

По словам аналитиков, внимательный взгляд на Nynja с фотографии российского пропагандиста, дает представление о том, как работают эти самодельные БПЛА. Судя по снимку, он был оснащен чем-то вроде видеокамеры, которая дает картинку "удаленному" оператору. Связь, вероятно, поддерживается через спутник. А автономная навигация, вероятно, осуществятся с помощью GPS. На фото также видно, что беспилотник на подвеске под днищем нес легкую авиабомбу ФАБ-100.

"Ношение взрывчатого груза под днищем, а не внутри кабины, как, по-видимому, делает А-22, может означать, что дрон Nynja может сбросить бомбу, а затем развернуться и вернуться на базу. Это сделало бы его многоразовым", – отметили аналитики.

Судя по местности падения дрона, они сочли маловероятным, что он имел запас топлива на обратный путь. Но при этом подчеркнули низкую стоимость такого аппарата: говорят, это несколько сотен тысяч долларов, что – "мелочь по сравнению с крылатой ракетой в несколько миллионов долларов".

"На самом деле у Украины нет веской причины использовать беспилотник Nynja более одного раза. Просто отправьте его в путь и нанесите удар по чему-нибудь ценному: российской авиабазе, заводу или НПЗ. Даже простое беспокойство российских чиновников по этому поводу того стоит", – поддержали в Forbes изобретательность украинских военных.

Сколько дронов Nynja может иметь на вооружении Украина, они сказать не берутся. Собственник базового проекта продал украинским производителям лицензии на изготовление по меньшей мере 1600 самолетов. Пилот Матье Бурден, с которым консультировалось издание, сказал, что Nynja внезапно стали дефицитом в Украине с началом полномасштабной войны.

"Я позволяю вам представить, почему", – пошутил он, а аналитики предположили, что Киев "скупает все планеры Nynja", которые может произвести местная промышленность, чтобы превратить их во взрывоопасные дроны.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях воины ВСУ сбили два российских разведдрона (ZALA и "Орлан-10") с самолета Як-52 в Одесской области. Предполагалось, что внутрь двухместного одномоторного учебно-тренировочного спортивного самолета-моноплана военные установили пулемет, либо же огонь вел один из членов экипажа.

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