Украина рассчитывает на поставку партнеров: Камышин объяснил, почему собственного производства боеприпасов не хватает

Украина стремительно наращивает темпы производства боеприпасов и другого вооружения. При этом потребности Сил обороны на фронте настолько велики, что отечественная промышленность просто не успевает их восполнять, поэтому наша армия по-прежнему нуждается в помощи от международных союзников.

Об этом в эфире телемарафона UA Разом рассказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Он заметил, что именно интенсивность боевых действий диктует спрос на вооружение, а сегодня в Украине он крайне высок.

"Мы кратно наращиваем производство боеприпасов на отечественных заводах, но уровень потребления на фронте сегодня такой, что ни одна страна мира, даже если все страны свободного мира объединить, то производственных способностей не хватит, чтобы выйти на уровень нашего потребления", – подчеркнул чиновник.

Камышин добавил, что сегодняшняя ситуация на Ближнем Востоке демонстрирует потребность наращивать оборонную промышленность во всех странах мира. При этом Киев обсуждает с партнерами НАТО интеграцию своего военного производства в мощности Альянса.

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"Потому что если нам дорога в НАТО, то наш оборонно-промышленный комплекс должен также интегрироваться", – пояснил он зрителям.

Как сообщал OBOZ.UA, Камышин анонсировал выпуск десятков тысяч беспилотников в месяц украинской промышленностью для противостояния вражеской армии России. В таких масштабах отечественные дроны будут производиться еще до конца текущего года.

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