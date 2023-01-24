Украина рассчитывает получить около 100 танков Leopard 2 от 12 стран — ABC News

Украина рассчитывает получить 100 танков Leopard 2 из 12 стран, как только Германия даст разрешение на реэкспорт. Такие договоренности были достигнуты на встрече в Рамштайне 20 января, где союзники обсуждали военную поддержку Украины.

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Об этом сообщило ABC News, ссылаясь на высокопоставленного украинского чиновника, осведомленного с этим вопросом, предоставившим изданию информацию на условиях анонимности.

Такие страны как Польша и Финляндия уже публично заявили, что готовы предоставить Украине определенное количество своих танков Leopard 2. А по словам источника ABC News, Испания, Нидерланды Дания и еще 7 стран также готовы предоставить часть своих танков.

Однако для того, чтобы коалиция стран продолжила рассмотрение этого вопроса, необходимо согласие Германии. Как страна, где производится военная техника, ФРГ должна одобрить лицензию на экспорт.

По словам чиновника, танки Leopard немецкого производства срочно нужны Украине, поскольку ее запасы боеприпасов для танков советской эпохи "заканчиваются" и нет возможности производить новые.

"Поэтому это вынудило нас найти альтернативный путь", – сказал чиновник.

Великобритания первой заявила, что поставит Украине 14 своих танков Challenger 2. Этот шаг был попыткой правительства страны убедить Берлин предоставить свои Leopards. Высокопоставленный украинский чиновник, знакомый с этим вопросом, сказал ABC News, что это повлияло на смену позиции Берлина.

Напомним, по информации Spiegel, Шольц уже хвалил решение о поставках в Украину танков Leopard 2А6

Как сообщал OBOZREVATEL, на встрече 20 января в "Рамштайне" не нашли единого решения по поставкам танков Leopard 2 в Украину. Несмотря на существенную новую военную помощь от союзников, эти немецкие танки Украина пока не получила.

Через два дня канцлер Германии Олаф Шольц назвал условие передачи Украине танков Leopard. Он заявил, что будущие решения по поставкам оружия, в частности упомянутых танков, будут приниматься в координации с союзниками, включая США.

24 января в Госдепе анонсировали "хорошие новости" из Германии по танкам Leopard.

В тот же день появилась информация, что Байден намерен отправить значительное количество танков Abrams M1 Украине, чтобы повлиять на позицию Шольца.

В то же время в Берлине заявили, что Германия не возражает против передачи Польшей танков Leopard Украине, с такой инициативой ранее выступили польские власти. В ответ Польша официально запросила у Германии разрешение на передачу Украине боевых танков немецкого производства.

Ожидается, что канцлер Германии Олаф Шольц уже в среду, 25 января предоставит Польше такое разрешение.

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