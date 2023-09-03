Украина с начала полномасштабного вторжения получила помощи на $100 млрд: Резников раскрыл детали

С начала полномасштабного российского вторжения Украина получила от партнеров помощи на сумму 100 миллиардов долларов. Как отметил министр обороны Алексей Резников – это оружие, военная техника, патроны и снаряды.

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Об этом министр рассказал во время интервью Укринформу. Как отметил Резников, только от Соединенных Штатов Украина получила более 50 миллиардов долларов, и эта сумма приближается к 60 миллиардам.

"Если сегодня рассчитать и оценить все пакеты помощи, я думаю, уже около 100 миллиардов долларов мы получили за время полномасштабного вторжения", – отметил он.

Также на закупку военного оружия и техники тратятся средства из госбюджета, однако большая часть госсредств идет на денежное довольствие украинских военных и выплаты компенсаций.

"Поэтому если посчитать эффективность использования бюджетных средств, то те вещи, что мы обеспечиваем в армии, мы обеспечили дешево. Потому что сделали это за другие средства, средства других стран", – сказал Резников.

Министр обороны также ответил на комментарии об отсутствии торгов и конкуренции при заключении контрактов по закупкам.

"Когда мне кто-то начинает говорить: это неэффективно, эффективнее было выйти во время войны на торги, провести долгие торги, конкуренцию, пройти суды с тендерными троллями и месяца через три заключить контракт… Так, извините, месяцев через три неизвестно что бы было, если бы я это делал. Поэтому, пользуясь законными процедурами во время военного положения, по сокращенной процедуре мы заключали контракты со всеми и на все, что нам было нужно", – сказал министр.

Он также отметил, что доля проблемной дебиторской задолженности по всему объему закупок составляет всего 2,7%.

Ранее Резников прокомментировал скандал вокруг курток для ВСУ и назвал их стоимость "адекватной". Глава МО утверждает, что ведомство проводило закупку по адекватным в этой ситуации ценам, а жалоб на одежду от воинов не поступало.

Ранее Резников предложил оппонентам пари: если окажется, что МО Украины действительно поставило 180 тысяч летних курток вместо зимних, он подает в отставку.

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