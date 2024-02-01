Украина сохраняет двухпартийную поддержку в Конгрессе США – Белый дом

В администрации американского президента Джо Байдена уверены, что процесс принятия решение о дополнительной помощи для Украины не провалился в Конгрессе. Усилия все еще продолжаются и в конечном итоге решение будет положительным, ведь в Конгрессе остается двухпартийная поддержка Украины.

Видео дня

Об этом сказал координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в среду, 31 января, передает Укринформ. На вопрос считает ли он, что законопроект с реформой на границе, который включает и помощь Киеву в борьбе с российской агрессией, провалился, Кирби четко ответил: "Нет".

Американский чиновник признал, что затягивание помощи украинскому государству играет на руку российскому диктатору Путин, однако отметил, что не будет критиковать представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки.

Кирби отметил, что новое финансирование жизненно необходимо для Украины и оно было согласовано с властью страны.

"Мы верим, что существует мощная двухпартийная и двухпалатная поддержка Украины. И руководители комитетов в Палате представителей – наблюдательного, по вопросам разведки, иностранных дел – все поддерживают Украину", – отметил Кирби.

Представитель Белого дома добавил, что законодатели продолжают работать над законопроектом.

"Это то, что нам нужно, это было продумано, выверено, вдумчиво обсуждено с нашими украинскими коллегами. Нам сейчас нужно это финансирование", – отметил Кирби.

Как сообщал OBOZ.UA, заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим вопросам Виктория Нуланд уверена, что Конгресс США проголосует за оказание помощи Украине. По ее мнению, глава Штатов Джо Байден сможет убедить законодателей.