Украина срочно отправила часть зенитных ракетных войск на обучение за границу: вернутся вооруженные SAMP/T-Mamba

Украина срочно отправила военнослужащих подразделений зенитных ракетных войск за границу. Там украинские воины будут учиться работать с современными западными системами противовоздушной обороны.

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Домой защитники вернутся не с пустыми руками: они приедут с системами SAMP/T-Mamba, решение о передаче которых приняли накануне Франция и Италия. Об этом заявил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

"Немедленно принял решение о командировке необходимого количества подразделений зенитных ракетных войск на обучение за границу. И они уже в пути. Ждем наших специалистов с нетерпением, потому что весной они вернутся в Украину не с пустыми руками, а со знаниями, умениями и самими комплексами SAMP/ T-Mamba", - подчеркнул Олещук.

Он также поблагодарил западных партнеров за очень важное для защиты Украины от ракетного террора РФ решение.

"Благодарю правительства Франции и Италии за принятое решение о предоставлении систем ПВО/О SAMP/T-Mamba, для защиты Украины от ракетного террора России и усиления системы противовоздушной обороны государства", - отметил командующий ПС ВСУ.

Современные системы ПВО/О MAMBA совместного итальянско-французского производства способны отслеживать одновременно десятки воздушных целей. Перехватывать они могут одномоментно до 10 ракет. Все 8 ракет, которыми вооружена система, она может отстрелять всего за 10 секунд.

Однако для Украины важно не только это, но и тот факт, что ЗРК SAMP/T-MAMBA является единственной европейской системой, способной перехватывать баллистические ракеты. Имеющиеся в настоящее время на вооружении Украины системы не способны противодействовать этой угрозе.

Напомним, Франция и Италия довольно долго вели переговоры о возможности поставок в Украину своих SAMP/T-Mamba. О достижении положительного решения накануне, 4 февраля, сообщил министр Вооруженных Сил Франции Себастьян Лекорню. По его словам, современные европейские ЗРК прибудут в Украину весной этого года.

"С министром обороны Италии Гвидо Крозетто мы решили поставить в Украину весной 2023 года ЗРК SAMP/T-MAMBA. Эта система позволит оградить гражданское население и инфраструктуру от атак со стороны России", - отметил французский министр.