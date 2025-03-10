Украина стала крупнейшим импортером оружия в мире: в SIPRI раскрыли цифры

Украина возглавила список крупнейших импортеров вооружений в мире за последние пять лет. Европейские страны НАТО также значительно увеличили закупки оружия, удвоив его импорт.

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С 2020 по 2024 год Украина получила 8,8% всех мировых поставок тяжелого вооружения, включая танки и истребители. Об этом свидетельствуют данные Стокгольмского института исследования проблем мира Sipri, опубликованные 10 марта.

Главные импортеры оружия в 2020-2024 годах

По данным SIPRI, в 2020-2024 годах основное вооружение импортировали 162 страны. Пять крупнейших покупателей – Украина, Индия, Катар, Саудовская Аравия и Пакистан – вместе получили 35% всего мирового импорта оружия.

Региональное распределение импорта:

Азия и Океания - 33%

Европа - 28%

Ближний Восток - 27%

Америка - 6,2%

Африка - 4,5%

Импорт оружия африканскими странами снизился на 44% по сравнению с 2015-2019 годами. Это уменьшение вызвано падением закупок у двух главных импортеров региона: Алжир сократил импорт на 73%, Марокко – на 26%. Крупнейшие поставщики оружия в Африку (2020–2024): Россия – 21%, Китай – 18%, США – 16%.

Импорт оружия в Европе (2020–2024)

Страны Европы также активно наращивают свой военный потенциал, что эксперты SIPRI связывают с угрозами России. Импорт основных вооружений в Европу значительно вырос в 2020-2024 годах — на 155% по сравнению с 2015-2019 годами. Украина стала крупнейшим импортером оружия в Европе и мире, получив 8,8% мирового импорта. Великобритания (2,5%) и Польша (2,4%) заняли второе и третье место среди европейских импортеров.

Основные поставщики оружия в Европу (2020–2024):

США – 53% европейского импорта (рост с 41% в 2015-2019 годах);

– 53% европейского импорта (рост с 41% в 2015-2019 годах); Германия – 6,8%;

– 6,8%; Франция – 5,3%.

По данным отчета, 64% импорта вооружений европейских членов НАТО в 2020-2024 годах поступило из США, в то время как в предыдущий пятилетний период эта доля составила 52%. Общий импорт вооружений европейскими членами НАТО вырос на 105% по сравнению с предыдущими годами.

Импорт оружия в Украину

С начала российского вторжения в феврале 2022 года более 35 стран начали поставлять Украине основные вооружения, в большинстве своем как помощь. До 2022 Украина импортировала мало оружия, но в 2023 и 2024 годах стала крупнейшим мировым импортером оружия. Больше всего поставляли США (45%), Германия (12%) и Польша (11%).

В 2024 году способность Украины наносить удары на большом расстоянии значительно увеличилась благодаря поставкам ракет большой дальности и боевых самолетов. Франция, Великобритания и США передали ракеты дальностью 300 км, а Дания, Нидерланды и Норвегия – боевые самолеты. Бельгия и Франция готовы предоставить самолеты в будущем.

Импорт оружия в Россию

В 2020-2024 годах Россия импортировала всего 0,5% от мирового объема оружия. Россия обычно полагалась на свое создание для ублажения потребностей в главных вооружениях. Тем не менее в этот период она импортировала ракеты с дальностью 100 км и ударные беспилотники из Ирана, а также артиллерию и ракеты с дальностью 450 км из Северной Кореи. Импорт из Северной Кореи нарушает эмбарго ООН на поставку оружия в эту страну.

США – крупнейший экспортер оружия

США продолжают удерживать лидерство среди мировых оружейных экспортеров, занимая 43% глобального рынка вооружений. Второе место принадлежит Франции, доля которой составляет 9,6%. Далее следует Россия (7,8%) и Китай (5,9%), опередившие Германию, находящуюся на пятой позиции с показателем 5,6%.

Эксперты SIPRI отметили, что экспорт оружия США и Франции вырос между 2015-19 годами и 2020-24, в то время как российский, китайский и немецкий экспорт оружия упал. На США и страны Западной Европы вместе приходилось 73% всего экспорта оружия в 2020-2024 годах по сравнению с 61% в 2015-19 годах.

Впервые за последние 20 лет самая большая часть экспорта оружия из США пришлась именно на Европу. В 2020-2024 годах доля поставок в этот регион выросла до 35%, в то время как в 2015-2019 годах она составляла всего 13%. Среди крупнейших получателей американского вооружения оказались Украина, Великобритания, Нидерланды и Норвегия. В частности, Украина получила 9,3% всего экспорта США и 26% поставок оружия в Европу.

Большинство оружия, поступившего в Украину в этот период, было передано в виде военной помощи, причем 71% составляло подержанное вооружение со складов, что позволило ускорить его доставку. Вторым по масштабам направлением американского экспорта остался Ближний Восток, на который в 2020-2024 годах пришлось 33% поставок. Это гораздо меньше, чем в 2015–2019 годах (49%), поскольку объемы поставок в регион уменьшились на 17%.

Саудовская Аравия стала самым большим покупателем американского оружия, получив 12% всех поставок. Также в десятку основных получателей вошли Катар (7,7%) и Кувейт (4,4%). Израиль занял 11 место в списке, получив 3% экспорта США.

Франция – второй по величине экспортер оружия в мире

В 2020-2024 годах Франция заняла второе место среди крупнейших экспортеров оружия, обеспечив 9,6% мировых поставок. Объемы ее экспорта выросли на 11% по сравнению с 2015-2019 годах и на 72% по сравнению с 2010-2014 гг. Французское вооружение получили 65 стран, причем наибольшее количество поставок направлялось в Азию и Океанию (35%), Ближний Восток (28%) и Европу (15%).

Экспорт французского оружия в европейские страны вырос почти втрое (+187%) по сравнению с предыдущим пятилетним периодом. Это произошло благодаря поставкам боевых самолетов в Грецию и Хорватию, а также артиллерии, ракет и кораблей в Украину после российского вторжения в 2022 году.

Крупнейшим покупателем французского вооружения стала Индия, получившая 28% всех поставок, что почти вдвое превышает долю европейских стран (15%). Вторым по объему импортером был Катар с долей 9,7%. Франция также имеет ряд незавершенных контрактов на поставку вооружений.

Резкое падение экспорта оружия из России

За период 2020-2024 годов объемы российского экспорта оружия сократились на 64% по сравнению с 2015-2019 годами. На долю России пришлось только 7,8% общего мирового экспорта вооружений. Сокращение началось еще до начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. В частности, в 2020-2021 годах экспорт упал на 22-73% по сравнению с любым годом из предыдущих двух десятилетий (2000-2019). Основной причиной явилось значительное уменьшение заказов со стороны Китая и Индии.

В 2024 году объемы российского экспорта оставались на уровне 2023 года, что было на 47% меньше, чем в 2022 году. По мнению экспертов SIPRI, это падение, вероятно, вызвано тем, что Россия переориентировала производство на обеспечение собственных вооруженных сил, а также санкциями и международным давлением, заставляющим государства отказываться от закупки российского оружия.

В 2020-2024 годах Россия экспортировала основные виды вооружений в 33 страны. Большинство поставок приходилось на Азию и Океанию (74%), Африку (12%), Европу (7,4%, в том числе Армению, Беларусь и Сербию) и Ближний Восток (6,4%).

Две трети всего экспорта русского орудия в этот период направлялись только в три страны: Индию (38%), Китай (17%) и Казахстан (11%). Общий объем незавершенных контрактов в России значительно уступает США, а также ниже аналогичных показателей Франции и Южной Кореи. Самые незавершенные российские поставки касаются соглашений с Индией, Ираном и Саудовской Аравией.

Другие крупные экспортеры оружия

Китай обеспечил 5,9% мирового экспорта оружия в 2020-2024 годах, что несколько меньше, чем в 2015-2019 годах. Несмотря на попытки расширить свое присутствие на мировом рынке вооружений, многие страны по политическим причинам избегают покупки китайского оружия. Основными покупателями стали страны Азии и Океании (77 % экспорта), а также государства Африки (14 %). Китай снабжал оружие 44 странами, но почти две трети всех поставок (63%) получил только один покупатель – Пакистан.

На долю Германии пришлось 5,6% мирового экспорта оружия, что на 2,6% меньше, чем за предыдущий пятилетний период. Основными направлениями германского экспорта стали Ближний Восток (37%), Европа (34%) и Азия с Океанией (21%). Почти половина всего оружия Германии была отправлена в три страны: Украину (19%), Египет (19%) и Израиль (11%).

Итальянский экспорт оружия в 2020-2024 годах вырос на 138% по сравнению с 2015-2019 годами, достигнув 4,8% мирового рынка. Большинство итальянских поставок (71%) было направлено в страны Ближнего Востока.

Среди других крупных поставщиков оружия экспорт Великобритании (-1,4%) и Израиля (-2,0%) оставался почти на том же уровне. В то же время, Испания (+29%) и Южная Корея (+4,9%) смогли нарастить свои поставки.

Как сообщал OBOZ.UA, Франция и Германия не могут прийти к соглашению о финансировании новой оборонной инициативы Евросоюза на 150 миллиардов евро. Берлин настаивает, что эти средства должны быть доступны и партнерам вне ЕС, тогда как Париж выступает за поддержку только европейских производителей.

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