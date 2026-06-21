Минувшая ночь была чрезвычайно удачной для защитников Украины. Были поражены объекты по обе стороны Керченского пролива, обеспечивавшие морскую логистику для перевозки нефти в Краснодарском крае, а также нефтебаза во временно оккупированной Керчи. Кроме того, украинцы успешно нанесли удары по военной логистике и силам ПВО оккупантов.

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Украинский Генштаб также сообщил, что накануне был нанесён удар на расстоянии около 2000 километров от границы — по нефтеперерабатывающему заводу "Антипинский". Этот НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Западной Сибири.

В результате успешных действий ВСУ оккупационные власти Крыма ввели новые ограничения на продажу бензина: приобретать его смогут только представители оккупационной администрации. Проще говоря, топлива на полуострове практически не осталось.

Как известно, логистика по сухопутному коридору в Крым серьёзно затруднена из-за действий украинских дронов. Морская инфраструктура также подвергается успешным ударам. И это очень правильная стратегия Украины. Крым и сухопутный коридор к нему — фактически единственное значимое достижение Путина за все двенадцать лет его преступной войны.

Именно так выглядит путь к победе и справедливому миру. Достижения России должны быть сведены на нет на поле боя.