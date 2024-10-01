'Украина уже делает вещи, которых раньше не было': Зеленский рассказал о развитии оборонных индустрий. Видео

В Киеве состоялся уже второй Форум оборонных индустрий, на котором были представители более 30 стран из трех сотен передовых иностранных и украинских компаний. Причем часть договоренностей, достигнутых на этих мероприятиях, уже реализуется, "и еще больше на этапе подготовки".

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Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский по итогам 1 октября. По его словам, в Украине уже производят "вещи, которых раньше никогда не было".

"Для Украины это абсолютно принципиально, что постоянно растет интерес не только государств-партнеров, но и оборонных компаний мира к сотрудничеству с нами, с нашей оборонной сферой. Украина уже делает вещи, которых раньше у нас никогда не было. Это 155-й калибр, и наши дальнобойные дроны, наши морские дроны", – заметил глава государства.

Также в Украине создается основа для использования западной бронетехники и "хорошие вещи делаются для развития нашей ракетной программы". Как подчеркнул Владимир Зеленский, важно сейчас "ускоряться с этим всем".

Сегодня у президента состоялось сразу несколько совещаний с военным руководством, в том числе с главкомом ВСУ и начальником Генштаба.

"Мы обсудили те вещи, которые наши партнеры могут реально усилить в ближайшее время. Отдельно был доклад руководителя ГУР Буданова, министра обороны Умерова относительно того, как наша разведка оценивает перспективы этого года, российские намерения, задачи, которые ставит Кремль перед их военными", – рассказал президент.

Глава государства отметил, что госчиновники работают, чтобы ускорить решение наших партнеров относительно средств от использования российских активов.

"Политическое решение есть. Ощущение справедливости – что российские активы должны работать для защиты от российской же агрессии – разделяют все партнеры. Нужен общий действенный механизм," – отметил Зеленский и добавил, что в целом эта тема "важна для всех в мире, кто ценит международное право".

И, конечно, президент поздравил всех украинских воинов с Покровом, с Днем защитников и защитниц.

Как сообщал OBOZ.UA, мир заморозил российские активы на сумму около 280 миллиардов долларов, и страны G7 уже согласовали план использования доходов от этих активов для финансирования Украины. Ожидается, что в ближайшие месяцы Украина получит первые средства для поддержки армии и восстановления страны.

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