Украина уже получила испанские ракеты к ЗРК Patriot: в Минобороны рассказали подробности

Силы обороны Украины уже получили от Испании обещанные зенитные ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot. Точное количество ракет на разглашается.

Об этом сказала министр обороны Испании Маргарита Роблес в понедельник, 6 мая, передает издание Libertad Digital. По ее словам, ракеты для ЗРК прибыли в Украину на прошлой неделе.

При этом другие комплектующие к Patriot Мадрид отказался передавать Киеву.

"Комплект ракет для Patriot уже прибыл в Украину на прошлой неделе. Мы работаем в координации с нашими союзниками по этому вопросу, потому что понимаем, что Украина защищает свою целостность, она защищает человеческие жизни. Эти ракеты – для противовоздушной обороны, это должно быть очень ясно, это ракеты для защиты от атак, от которых страдают украинцы", – сказала Роблес.

Она добавила, что Россия использует против мирного украинского народа все виды вооружения, включая кассетные бомбы.

"Единственное, что я могу сказать, это то, что у них есть оборонительный потенциал для защиты украинского населения", — подчеркнула глава минобороны Испании.

Напомним, что на заседании "Рамштайн" 26 апреля Маргарита Роблес объявила о выделении Украине нового пакета военной помощи. В него вошли снаряды калибра 155 и 120 мм, легкие и тяжелые пулеметы, защищенные логистические машины, БМП, противотанковое оружие и гаубицы полевой артиллерии, а также комплект зенитных ракет-перехватчиков для Patriot большой дальности.

По данным испанских СМИ, Мадрид отказался передавать Украине сами ЗРК, аргументируя это тем, что Patriot является единственным эффективным средством отражения возможной ракетной атаки на вооружении армии страны.

Как сообщал OBOZ.UA, комплекс Patriot, который Германия пообещала передать Украине, Силы обороны страны получат не раньше лета. По предварительным данным, ВСУ получат ЗРК в конце июня 2024 года.

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