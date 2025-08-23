Украина в августе атаковала по меньшей мере семь российских НПЗ – Neue Zürcher Zeitung

В августе 2025 года Украина осуществила по меньшей мере семь атак на российские нефтеперерабатывающие заводы. В результате этих ударов по меньшей мере четыре НПЗ вынуждены были либо остановить работу, либо существенно сократить производство.

По подсчетам экспертов, повреждена примерно восьмая часть перерабатывающих мощностей России. Об этом сообщает швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

Последствия для внутреннего рынка ощутимы: цены на бензин в РФ достигли самых высоких показателей за последние годы, а в отдельных регионах возник дефицит топлива.

Подобные удары уже не впервые вызывают беспокойство на Западе, в частности в Вашингтоне, ведь они потенциально способны влиять на глобальный рынок нефти. В то же время в Киеве объясняют: главная цель операций – удар по самому уязвимому сектору российской экономики, который обеспечивает значительную часть доходов Кремля.

Военно-политическое руководство Украины рассчитывает не только снизить поступления от продажи нефти, но и заставить российское общество непосредственно ощутить последствия войны в своей повседневной жизни.

Силы беспилотных систем (СБС) обнародовали итоги очередной недели операций "RUSZKIK HAZA", в рамках которых атакован ряд нефтеперерабатывающих предприятий в глубине РФ. За последние семь суток "Птицы СБС" нанесли удары по четырем объектам.

Самым громким событием стало поражение Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода (Ростовская область), который когда-то принадлежал окружению Виктора Медведчука. Пожар на предприятии продолжается уже более 60 часов, хотя российские службы традиционно декларируют "норматив" восстановления за 48 часов. По состоянию на 23 августа масштабы возгорания только увеличиваются.

География атак за неделю:

14 августа – удар по Волгоградскому НПЗ "Лукойл" (бывший Сталинград). Сообщается об остановке работы предприятия.

18 августа – атака нефтепровода "Дружба" в районе села Никольское (Тамбовская область). РФ заявляет о "скором восстановлении", однако подтверждений запуска пока нет.

20 августа – ночной удар по Новошахтинскому НПЗ в Ростовской области. Огонь охватил значительную площадь и до сих пор не ликвидирован.

21 августа – пожар на объекте нефтепровода "Дружба" (НПС Унеча, Брянская область). Российские службы пообещали возобновить работу через пять суток.

По сообщению СБС, в вояже участвовали силы 14-го полка и группы "ГРАФ".

Как уже сообщал OBOZ.UA, топливный кризис уже на полную накрыл некоторые регионы РФ: во временно оккупированном Крыму и Забайкалье бензин А-95 фактически исчез из свободной продажи, а там, где он еще есть, его отпускают только по талонам для предприятий. Причиной дефицита стали удары украинских дронов по российским НПЗ, которые привели к перебоям с поставками и резкому росту цен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!