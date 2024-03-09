Украина вернула из оккупации еще десятерых детей: Кулеба рассказал подробности

Еще 10 украинских детей удалось вернуть с временно оккупированных территорий. Среди спасенных есть новорожденная.

Всего Save Ukraine удалось вернуть в Украину 261 ребенка из РФ и оккупированных территорий, сообщил исполнительный директор организации Николай Кулеба. Он уточнил, что сейчас все семьи находятся в безопасности.

Кулеба показал трогательное видео возвращение, а также рассказал о спасенных, но предупредил, что все имена в целях безопасности изменены.

Алина

Алина осталась дома с папой после того, как ее маму Марину депортировали россияне. Девочка вынуждена была посещать русскую школу, слушать и петь там гимн страны-агрессора, носить дорогую школьную форму. За любой отказ выполнять все это детям угрожали занижать отметки. Хотя рисовать и писать письма русским солдатам Алина все же отказалась, сказав учительнице, что не умеет рисовать и не знает русского языка. Однако избежать просмотра фильмов о "величии" русского языка избежать не удалось.

Алексей

Алексей, отец которого умер в оккупации от болезни сердца, также упоминает только российские учебники, которыми очень быстро заменили все книги в школе. Однажды его одноклассники нашли табличку с украинским флагом и повесили в классе, но учительница увидела и быстро где-то ее выбросила. Отказаться от написания письма русским военным тоже было нельзя.

Орест и Мелания

13-летний Орест и 11-летняя Мелания оказались разлученными с родителями после того, как ВСУ освободили правобережье. Родители отвезли детей на левобережье к бабушке и дедушке, как можно дальше от зоны боевых действий. Поэтому почти 1,5 года они не виделись с родителями. За это время из-за постоянного стресса в Мелании ухудшился слух, как и у ее мамы Оксаны. Брат и сестра очень хотели обнять маму, вернуться домой. Но иногда уже и не верили, что это мгновение может когда-нибудь произойти.

Лана

Маленькая Лана родилась уже в оккупации. Ее мама Тамила полномасштабное вторжение встретила беременной. Очень тяжело приходилось выживать в первые месяцы, когда был дефицит продуктов и лекарств в оккупации. Очень надеялась молодая женщина, которая будет рожать в свободной Украине, но нет – в роддом ехали через несколько российских блокпостов. Едва договорились с военными пропустить их в больницу. Новая жизнь рождалась во взрывы. Родильнице было очень страшно, но, к счастью, обошлось без хранилища. Домой их выписали через 4 часа после родов, так и не сделав ребенку никакой прививки.

Как сообщал OBOZ.UA, из Украины в Беларусь вывезли по меньшей мере 2442 ребенка. К этому причастны провластные структуры республики.

Истории украинских детей, вернувшихся после похищения в Россию, появились в музее "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

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