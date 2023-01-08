Украина вернула из российского плена еще 50 военнослужащих: появились детали нового обмена. Видео

Украина вернула из российского плена еще 50 своих защитников. Очередной обмен военнопленными прошел 8 января.

Видео дня

Домой возвращаются 33 офицера и 17 рядовых и сержантов, защищавших Чернобыльскую АЭС, Бахмут, Мариуполь, Киевскую, Донецкую, Херсонскую области и другие регионы нашего государства.. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Очередной удачный обмен пленными. Мы вернули домой 50 наших воинов. Это ребята из ВСУ, ТРО, НГУ, ГПСУ, ВМС, а также ССО. 33 офицера и 17 рядовых и сержантов", – отметил он.

Освобождены воины, защищавшие разные регионы нашего государства.

"Возвращаем людей, попавших в плен на Чернобыльской АЭС, а также защитников Мариуполя, ребят с Донецкого направления, из-под Бахмута, а также с Киевщины, Черниговщины, Херсонщины и других регионов, где продолжались бои. Это не последний обмен. Наша задача - вернуть всех наших людей и мы ее выполним", - подчеркнул Ермак.

Как отметили в Координационном центре по обращению с военнопленными, в ходе 36-го обмена с начала полномасштабной войны с Россией удалось освободить воинов, часть из которых провела в плену много месяцев.

"На этот раз в свои семьи возвращаются 25 представителей Вооруженных Сил Украины, 13 нацгвардейцев, четверо пограничников, трое представителей Военно-морских сил и пятеро терроборонцев. Среди освобожденных Защитников — 11 пленных с Чернобыльской АЭС, восемь защитников Киевщины, плененные на Донецком, Харьковском, Луганском направлениях, а также оборонцы Черниговщины и Херсонщины", – конкретизировали в Координационном центре.

Самому старшему освобожденному из плена воину — 54 года, самому младшему еще не исполнилось 20-ти.

"Мы продолжаем работу над последующими обменами, чтобы все наши Защитники и Защитницы вернулись из плена!" – отметили в Координационном центре.

Всего после 24 февраля удалось освободить из российского плена уже 1646 украинцев.

Обмен 8 января подтвердили и российские пропагандисты. По их данным, обмен состоялся по формуле 50 на 50.

Уже традиционно в российском минобороны заявили, что откормленным за время пребывания в украинском плену оккупантам там "угрожала смертельная опасность" - судя по опубликованным кадрам от переедания.

Их, заверили в МО РФ, доставят в Москву для "лечения и реабилитации".

Новость дополняется