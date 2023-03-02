Блог | Орест Сохар: Украина выиграла самую большую танковую битву за всю войну

NYT розповідає про бої у Вугледарі

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Русня втратила у тритижневому бою щонайменше 130 танків і БТР.

Стратеги мордору здійснили ту ж помилку, яка на початку війни обернулася "оленярам" втратою сотень танків: вони наступали колонами, прямуючи в засідки. В одному з випадків колона зупинилася просто на мінах. Цитуючи Гіркіна, додам, що далі танчики розстрілювали, наче індиків у тирі.

Окупантам не вистачає досвідчених командирів. Наприклад, ЗСУ захопили орка-медика, якого призначили керувати танком.

Російська армія протягом десятиліть зосереджувалася на танковій війні та навіть міфологізувала її. Після Вугледару русня знову змінила тактику на даному напрямкові, вимушено вдаючись лише до піхотних атак. Ще б кінноту підтягли... Бурят-кавалерист - звучить гордо. Одна лише проблема: його за гривою видно не буде.

"Родичі загиблих налаштовані мало не на вбивство та кровну помсту генералу", який керував штурмами під Вугледаром, - придворний вагнерівський ТГ-канал Gray Zone.

Подібні статті показово змальовують, як деградують ординські полчища. Далі буде.

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