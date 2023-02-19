Украина выстояла в частности благодаря развитию ВСУ совместно с НАТО – Столтенберг

Противостоять российскому нашествию Украина сумела, в частности, и благодаря развитию от 2014 года своих Вооруженных сил. Тренировали украинскую армию и специалисты НАТО.

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Об этом напомнил глава Альянса Йенс Столтенберг, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Главной причиной того, почему Украина смогла дать отпор и отбросить российские войска, является, конечно, храбрость, отвага украинских Вооруженных сил, политическое руководство народа Украины. Но важным элементом был тот факт, что союзники по НАТО фактически тренировали Украину и помогали ей с 2014 года. Великобритания, США, Канада и другие обеспечили значительную подготовку и развитие способности, а также оборудование с 2014 года. Это значит, что украинская армия была значительно сильнее, лучше оснащена, обучена, управляема в прошлом году, чем она была в 2014 году», – отметил генсек НАТО.

И добавил: “Это, по крайней мере, частично объясняет, почему они смогли противостоять российскому вторжению. В известном смысле они не смогли этого сделать в 2014 году".