Украина заказала 18 современных систем ПВО IRIS-T: чем они помогут военным

Украина заказала еще 18 современных систем ПВО IRIS-T у немецкого производителя Diehl Defence. Дополнительный заказ поможет лучше защитить критически важные объекты и усилить оборону на фронте.

Об этом пишет DW. Издание ссылается на заявление, которое сделал генеральный директор компании Diehl Defence Гельмут Раух на конференции в пятницу, 23 января.

По его словам, сейчас в Украине уже есть девять огневых установок IRIS-T, и Киев заинтересован в дополнительных системах.

Компания планирует значительно расширить производство IRIS-T SLM и SLS – в среднесрочной перспективе до 16 установок, но при условии увеличения спроса Diehl Defence сможет еще нарастить производство.

В этом году запланировано изготовить до десяти таких новых установок.

IRIS-T является одной из ключевых систем противовоздушной обороны, которые Украина получает от Германии. Эти комплексы неоднократно демонстрировали высокую эффективность при отражении российских ракетных атак, в частности против крылатых ракет и беспилотников типа Shahed.

Ракеты IRIS-T отличаются высокой маневренностью, они способны поражать цели как на встречных курсах, так и во время преследования.

Что известно о системах ПВО IRIS-T

Эта система противовоздушной обороны обычно состоит из трех пусковых установок IRIS-T SLM, радиолокационной станции воздушного наблюдения и захвата целей TRML-4D, тактического оперативного центра, машины для перезарядки, машины для хранения запасных частей и мобильной мастерской.

При оптимальных условиях каждая из этих систем охватывает площадь 40 километров и способна поражать цели на высоте до 20 километров, обеспечивая исключительную эффективность против беспилотников, крылатых ракет, вражеских самолетов и других целей.

Как сообщал OBOZ.UA, Германия увеличит помощь Украине в 2026 году. Правительство страны намерено выделить более 11,5 миллиарда евро на усиление обороноспособности нашего государства.

