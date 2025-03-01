Украина заказала у компании из США 6 тысяч FPV-дронов Archer: что о них известно. Фото и видео

Американская компания NEROS выиграла контракт на поставку 6000 ударных FPV-дронов Archer для Вооруженных сил Украины. Все беспилотники будут переданы в течение шести месяцев в рамках международной инициативы по поддержке Украины.

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Процесс отбора начался с 260 компаний и состоял из нескольких этапов тщательного тестирования, рассказали в компании. В результате Archer FPV был признан лучшей моделью для украинских военных нужд. Поставка такого количества дронов считается самым высоким показателем для любого производителя в США.

Соучредитель и генеральный директор NEROS Сорен Монро-Андерсон в интервью Forbes рассказал, что перед тем, как основать компанию, команда лично посетила Украину, где им сказали: "Если мы не сможем производить 5000 дронов в месяц, мы будем фактически бесполезны". С этого началось широкомасштабное производство БПЛА и поиск пути к их совершенствованию.

NEROS производит все ключевые компоненты к дронам самостоятельно, поэтому нет никакой зависимости от сторонних производителей.

Технические характеристики дронов Archer

В Украину должны поступить именно дроны Archer. Это 8-дюймовый ударный FPV-дрон, который может переносить до 2 кг боевой нагрузки на расстояние более 20 км. Он предназначен для использования днем, ночью и при сложных погодных условиях. Его снабжают двумя разными батареями в зависимости от миссии.

Управление дроном осуществляется на нескольких частотах, а его видеопередатчик поддерживает широкополосный сигнал для повышения стойкости к глушению.

При разработке американских дронов особым вызовом были радиочастотные помехи, мешавшие большой части FPV достичь своих целей. Однако разработчики Archer смогли найти выход.

"Глушение — это проблема для всех, в том числе для нас, но мы показали очень сильные результаты. Поскольку мы сами разрабатываем все наши радиоприемники и больше года учимся на том, что работает в Украине, мы используем совсем другие настройки, чем другие американские компании-производители беспилотников", — заявил соучредитель компании.

Специальные боевые части для дронов

Хотя украинские военные планируют использовать боевые части собственного производства, NEROS вместе с Kraken Kinetics работает над созданием интегрированных смертоносных боеголовок.

В компании подчеркнули, что эффективность FPV-дронов значительно возрастает, когда дрон и боеголовка разрабатываются вместе.

"Мы увидели, что система в целом гораздо эффективнее, когда беспилотник и боеголовка сконструированы вместе, поэтому мы придаем этому приоритету", – отметил Монро-Андерсон.

В NEROS заметили, что дрон Archer на порядок дешевле других малых дронов из списка BlueUAS. Низкая стоимость также упрощает обучение, поскольку пользователям не нужно беспокоиться о сбое дорогостоящего оборудования.

Как сообщал OBOZ.UA, в современных военных конфликтах технологии играют решающую роль и Силы беспилотных систем ВСУ стали ключевым элементом в изменении стратегического баланса на фронте. По применению дронов были осуществлены ряд военных операций против врага как на территории Украины, так и за ее пределами.

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