Украина заключит договоры безопасности с Чехией и Словенией: сколько будут действовать и что предполагают

Украина подписала соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности со Словенией и Чехией, которые будут действовать в течение десяти лет. Подписание документов состоялось в Вудстоке, Великобритания, в соответствующих мероприятиях приняли участие президент Владимир Зеленский, премьер-министр Словении Роберт Голоб и премьер-министр Чехии Петр Фиала.

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Об этом 18 июля сообщили в Офисе президента Украины. Как отмечается, Словения уже предоставила Украине 13 пакетов военной помощи (с учетом 2024) и намерена сохранить такой уровень поддержки на протяжении всего десятилетнего срока действия соглашения.

Любляна также обязуется удовлетворять неотложные потребности Украины для укрепления возможностей безопасности и будет содействовать Киеву в обучении в рамках Миссии ЕС по военной помощи Украине (EUMAM).

Страны будут также сотрудничать в поиске источников финансирования проектов украинской оборонной промышленности.

Отдельные блоки документа касаются невоенной поддержки. В частности, Словения дополнительно выделит 5 млн евро на помощь, экономическое восстановление и гуманитарную программу "Зерно из Украины".

Кроме того, в соглашении речь идет об углублении сотрудничества в сферах информационной и кибербезопасности, борьбе с оргпреступностью, разведке и контрразведке, гуманитарном разминировании.

В документе также ясно закреплена всесторонняя поддержка со стороны Словении будущего членства Украины в ЕС и НАТО, заявили в Офисе президента.

Относительно соглашения о безопасности с Чехией, в ОП отметили, что с начала полномасштабного вторжения Прага предоставила Украине военную помощь на сумму около 400 млн евро и будет продолжать поддерживать с такой же динамикой в течение десяти лет действия документа.

Чехия также будет изучать варианты поставки дополнительной военной техники с учетом потребностей нашей страны.

Значительная часть соглашения посвящена усиленному сотрудничеству в военно-технической сфере, прежде всего речь идет о боеприпасах малого и большого калибров, возможности производства стрелкового оружия и легких вооружений, а также БПЛА, средств РЭБ и тяжелой техники.

В частности, Чехия и дальше будет помогать нашему государству в рамках своей инициативы по поставке артиллерийских снарядов калибров 155 мм и 122 мм при поддержке стран-партнеров.

Кроме того, Украина и Чехия будут усиливать на своих территориях промышленные мощности по производству боеприпасов, а также создавать совместные предприятия.

Также будет продолжаться совместная ежегодная подготовка около 4 тыс. украинских воинов в рамках EUMAM.

Особенностью сотрудничества в невоенной сфере является партнерство Чехии с Днепром и Днепропетровской областью для восстановления, восстановления и устойчивого развития.

Прага также намерена открыть в Днепре дипломатическое представительство для усиления сотрудничества и помощи.

Поддержка в гуманитарной сфере включает финансовую и материальную помощь гражданской защите и пострадавших от войны украинцев, в частности внутренних переселенцев.

Чехия также ясно подтверждает свою поддержку будущего членства Украины в ЕС и НАТО.

В ОП отметили, что Украина и Чехия заключили соглашение о безопасности на выполнение Совместной декларации G7, принятой в прошлом году в Вильнюсе.

Всего Украина подписала уже 25 соглашений о безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией, Норвегией, Японией, США, ЕС, Эстонией, Литвой, Польшей, Люксембургом, Румынией, Чехией и Словенией.

Как сообщал OBOZ.UA, на прошлой неделе Украина подписала соглашение о безопасности с Румынией, которое также будет действовать десять лет. Согласно документу, Румыния передаст Украине систему ПВО Patriot и будет поддерживать Украину с той же динамикой, что и в течение 2022-2024 годов, а также будет способствовать максимально быстрому транзиту всей необходимой военной техники.

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