Украина заслуживает того, чтобы стать 33-м членом НАТО, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что присоединение к Североатлантическому альянсу – это самый реалистичный путь Украины к миру. Наша страна "действительно заслуживает однажды стать 33-м членом НАТО".

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"И мы сделаем все, чтобы обеспечить, чтобы это случилось", – сказал глава государства 17 октября в Брюсселе (Бельгия) в штаб-квартире военного блока. Там он выступил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Альянса Марком Рютте.

Зеленский напомнил, что первый, основной пункт в Плане победы Украины – это приглашение в НАТО.

"Украинцы продемонстрировали, что мы способны защитить общие ценности, и мы стоим против России – самой большой угрозы Европе и глобальному миру. Нашими революциями мы засвидетельствовали, что мы действительно ценим демократию", – подчеркнул президент.

Правила НАТО говорят о том, что любая страна, которая разделает совместные ценности и может защитить других, может присоединиться к Альянсу. Сейчас такое приглашение усилило бы нас и дипломатически, и приблизило бы нас к реальному и, что очень важно, справедливому миру, указал Зеленский.

"Это будет самым реалистическим путем к миру", – добавил он.

"Было бы неправильно оставить Украину политически за границами Альянса, когда на практике Украина уже есть частью НАТО", – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в этот же день, перед приездом Владимира Зеленского, Марк Рютте заявил, что Украина присоединится к НАТО в будущем и может стать 33-й или 34-й страной-членом Альянса.

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