Украине срочно требуется массовое количество дальнобойных ракет – собственных, американских, своих. Европа проспала ракетное производство, Украина пока не развернула свое в необходимых масштабах, остаются – США.

Трамп изменил риторику, но не изменил действия. Нынешние удары по украинской энергетики должны подтолкнуть его к реальным решениям. Томагавки и JASSM-ER требуются Киеву, чтобы сокрушить места производства дронов и ракет в Москве. Иного варианта остановить ракетно-дроновый террор со стороны Кремля – не существует.

Если решения не принять прямо сейчас, эта зима будет чрезвычайно тяжёлой для украинцев, равно как и следующая, и ещё много зим, пока будет идти эта война.

Не будем забывать: Россия производит ракеты и дроны ТОЛЬКО БЛАГОДАРЯ КИТАЮ, который фактически является соучастником геноцида украинского народа. Да, не прямым, но косвенным, без которого российской военной машины просто не существовало бы. Я говорю о параллельном импорте западных компонентов и прямых поставках.

Запад не захотел пожертвовать своей торговлей с Китаем ради спасения украинского народа и не захотел наладить вменяемый контроль за каналами движения своей микроэлектроники – так пусть передаст оружие, которое способно вырезать ядро производство террора на территории самой страны-террориста.