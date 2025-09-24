Украинская разведка взломала серверы оккупационных властей в Крыму и получила важные данные: что удалось узнать

Киберспециалисты Главного управления разведки повторно взломали серверы оккупационных властей в Крыму. В результате успешно проведенной операции разведчики получили полный доступ ко всем компьютерам и серверам самопровозглашенной власти временно оккупированного полуострова.

После проникновения в систему удалось получить более 100 Тб разведывательных данных. Об этом OBOZ.UA сообщили проинформированные источники.

Результаты операции

По итогам спецоперации киберспециалисты получили огромный массив данных, в том числе служебную переписку так называемого главы Крыма Сергея Аксенова и переписку между министерствами и службами оккупационного правительства Крыма.

Кроме того, среди полученных данных большое количество документов о незаконном перемещении украинских детей с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Также удалось получить списки несовершеннолетних, которые были вывезены оккупационными властями на территорию Крыма и РФ (анкетные данные детей, данные на опекунов и места их проживания/обучения). Эта информация передана правоохранительным органам для расследования военных преступлений по похищению украинских детей.

Также удалось получить много информации, которая касается вооруженной агрессии против Украины, в частности списки военнослужащих России с персональными анкетными данными и информацией о родственниках, а также списки заключенных и погибших, решения о выплатах так называемых "гробовых", заявления "участников сво" с просьбой выделить им земельные участки на территории Крыма.

По информации источников, отдельные файлы служебной переписки между министерствами оккупационных властей Крыма и документы о многочисленных совещаниях подтверждают факт дефицита горюче-смазочных материалов после ударов по российским НПЗ.

Как сообщил источник в ГУР, это уже второе успешное проникновение на серверы оккупационных властей в Крыму за последние месяцы. После предварительной операции, к "гауляйтеру Крыма" Аксенову и его подчиненныи приезжали представители ФСБ чтобы обнаружить "крота", но так и не смогли.

Что предшествовало

С начала полномасштабной войны киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели много масштабных кибератак на российскую инфраструктуру и серверы на оккупированных территориях. Среди целей были сетевая инфраструктура "Газпрома", "правительственные" серверы в Крыму и логистические компании, обслуживающие российскую военную технику.

Эти атаки приводили к уничтожению данных, параличу информационных систем и получению доступа к важной документации. Кроме того, ГУР совместно с хакерами атаковали веб-ресурсы, связанные с военными и гражданскими учреждениями в России, включая те, что участвуют в производстве дронов.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за проведения незаконных выборов на временно оккупированных территориях Украины киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины осуществили масштабную атаку на ресурсы российской ЦИК. Это произошло в так называемый единый день голосования 14 сентября 2025 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!