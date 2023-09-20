Украинские артиллеристы получили дроны для разведки и корректировки огня от Порошенко с Процишиным

26-я отдельная артиллерийская бригада ВСУ на бахмутском направлении уничтожает вражескую технику, склады и живую силу. Ее пушки оказывают огневую поддержку подразделениям, которые увольняли Андреевку и Клищиевку Донецкой области. Но для точной работы арте нужны хорошие глаза в воздухе.

Популярный телеведущий и блогер Богдан Процишин, тоже ушедший на фронт, недавно объявил сбор на БПЛА "Валькирия" для легендарных артиллеристов. Благодаря подписчикам удалось собрать средства на необходимую "птичку", еще одну – профинансировал Петр Порошенко.

"Хочу выразить благодарность вашему фонду, который постоянно помогает на фронте, ежедневно поддерживает нас и нас это также вдохновляет на новые победы. В команде с Богданом Процишиным, таким невероятным человеком", – говорит представитель бригады.

С артиллеристами встретились прямо у линии фронта, на Донетчине. Традиционно там, где Процишин – там много юмора и шуток. Военные поблагодарили за беспилотники и в память подарили флаг и сувениры с лозунгом артразведки "Точно, вовремя, достоверно".

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Военные говорят - теперь враг будет нести еще большие потери на фронте.

"Я приветствую такие совместные акции, когда Богдан собирал на один дрон, а вышло два", – шутит Порошенко. "Это – магия", – отвечает Богдан Процишин. "Если хотите, чтобы таких предложений было больше – ни я, ни Богдан останавливаться не собираемся", – говорит Порошенко.

Как отмечает пятый президент, команда "Дела Громад" обеспечивает "Валькириями" уже 14-ю бригаду, передают их крупным профессионалам.

"Свою работу "Валькирия" делает отлично еще с 2017 года. Залетает вглубь до 20 км, снимает позиции, передает данные. И тогда – артиллерия. Точно. Вовремя. Достоверно. Отправляет россиян на концерт в Кобзон", – написал Порошенко в соцсетях.