Украинские артиллеристы выслеживают и уничтожают вражескую технику из БПЛА 'Посейдон': Порошенко показал видео

Петр Порошенко в соцсетях показал видео, как с помощью БПЛА "Посейдон" украинские артиллеристы выслеживают и уничтожают врага и его технику. Накануне Петр Порошенко также сообщил, что 148 квадрокоптеров и 6 БПЛА "Валькирия", купленные на средства компании "Рошен", поступят в подразделения ВСУ.

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Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская Солидарность".

"Почему нашим приоритетом были в том числе "Посейдоны"? Потому что без них значительно труднее наступать! Потому что они эффективны и видят каждого врага. Потому что их едва ли не единственных нельзя сбить враждебным РЭБом. Всевидящие "Глаза арты" и настоящие крылья победы – это наши "Посейдоны". И ими руководят настоящие герои – наши воины. Мы не скажем, кто это. Не скажем, где они работают. Но, возможно, это и есть начало… Начало ужаса для орков и продолжение освобождения нашей земли. Победим", – убежден Порошенко.

Как известно, в июле 2022 года Фонд Порошенко, компания "Рошен" и волонтеры купили у Эстонии 350 беспилотников Autel для подразделений ВСУ – в частности, 50 "БПЛА Autel EVO II 640T Dual" с тепловизорами и дополнительными аккумуляторами, а также 300 "БПЛА Lite+". Стоимость партии беспилотников превысила 700 тысяч евро.

Также 16 августа 2022 года Петр Порошенко сообщил о крупном соглашении с производителями БПЛА Poseidon. Беспилотники имеют дальность работы до 150 км, высоту – до 4000 метров. Это комплекс уровня разведывательного батальона, который работает в пользу всех бригад зоны ответственности, разведки и наведения артиллерии, корректировки огня больших калибров. Комплексы БПЛА уже работают в подразделениях ДШВ, артиллерии и разведки.

В настоящее время реализуется контракт на поставку более 20 комплексов (65 "птичек").

Как сообщил пятый президент во время выставки вооружений в Афинах, вскоре в ВСУ поступит новая модификация БПЛА Poseidon 10.

"Он имеет вдвое больший зум камеры, имеет вдвое большие характеристики "тепла", обладает на 40 процентов большей мощностью батареи. Имеет новый комплекс противодействия российской системе радиоэлектронной борьбы, новую систему коммуникаций и определений", – объясняет Порошенко.

Фонд Порошенко с волонтерами также производит для аэроразведчиков мобильные пункты управления на шасси британского грузовика DAF.

"Это – инновационная разработка, которую придумали технари "Дела Громад". Внутри машин есть абсолютно все, чтобы развернуться и уничтожать врага. И это то, что было нужно военным для эффективной работы – чтобы р*сня горела в аду", – подчеркивает Порошенко.