Украинские бойцы получили от 'Стального фронта' партию дронов и техники на 3,3 млн грн

Украинские военнослужащие получили очередную партию техники, необходимой для борьбы за победу – 8 квадрокоптеров DJI Matrice и 8 терминалов Starlink. Сумма помощи составляет около 3,3 млн грн, ее передала компания "Лемтранс", в рамках милитарной инициативы бизнесмена Рината Ахметова "Стальной фронт".

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"Мы поддерживаем государство, потому что верим, что эффективное взаимодействие между ним и бизнесом является залогом безопасности страны. Сейчас все наши усилия направлены на обеспечение стабильной работы компании, ведь это рабочие места для украинцев, налоговые отчисления в бюджет Украины, а главное – это помощь защитникам ", – заявил генеральный директор "Лемтранса" Владимир Мезенцев.

В настоящее время более 70 сотрудников компании "Лемтранс" защищают Украину в рядах ВСУ. Общая сумма помощи компании бойцам и мирным жителям Украины уже достигла 38 млн грн.

Напомним, "Стальной фронт" – это инициатива, в рамках которой предприятия Рината Ахметова передают помощь защитникам Украины. Бойцы получили от компаний уже более 165 тысяч бронежилетов, 1,4 тысячи дронов – такого количества беспилотников не поставляет в армию ни один частный бизнес, а также 2,4 тыс. дальномеров, тепловизоров и биноклей. Кроме того, компании поставили бойцам более 4 тысяч буржуек и почти 1000 авто. А для заправки авто и техники компании поставили 1,4 млн литров топлива. Всего же помощь Рината Ахметова Украине и украинцам составила 5,5 млрд грн.