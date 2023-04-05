Украинские бойцы получили от 'Стального фронта' уже 170 модульных укрытий

Украинские военнослужащие, защищающие нашу страну в самых горячих направлениях, получили уже 170 модульных укрытий из волнистой стали. Их передает бойцам компания Метинвест, в рамках милитарной инициативы бизнесмена Рината Ахметова "Стальной фронт".

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Эти укрытия военные очень ценят, ведь при правильной установке, при углублении в землю на 1,5 м они выдерживают артиллерийский обстрел 152-мм снарядами. Внутри можно согреться и отдохнуть – там есть сиденье, буржуйка, стоки для воды, места для хранения амуниции и запасной выход.

"Мы защищаем, а "Стальной фронт" нам помогает - налогами в бюджет, квадрокоптерами, мобильными укрытиями и еще многим, что нам нужно", - говорит военнослужащий Анатолий Зинченко.

Конструкцию создали по советским чертежам, но значительно модернизировали – при сотрудничестве с военными, которые вносили свои предложения. Так появились надежные укрытия, помогающие защищать жизнь бойцов. Именно поэтому львиная часть укрытий установлена на самых горячих направлениях – Авдеевском и Бахмутском.

Также недавно военнослужащие получили от Метинвеста 10 дронов с дальностью полета 9 км, оборудованных тепловизорами, 10 полноприводных авто Volkswagen transporter и 20 автомобилей скорой помощи Fiat Ducato.

Как известно, с 24 февраля 2022 года компания Метинвест направила на помощь стране более 3,1 млрд грн, из которых более 1,6 млрд грн – на нужды армии в рамках "Стального Фронта" Ахметова.

Компания передала защитникам уже более 1,2 тысяч дронов: такого количества беспилотников армии не поставляет ни один частный бизнес. Кроме того, Метинвест передал бойцам около 1 700 тепловизоров, 321 автомобиль и "скорые", а для заправки машин предоставлено более 1,1 млн. литров горючего.