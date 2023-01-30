Украинские бойцы получили рекордную партию дронов DJI Mavic 3 от ''Метинвеста''

Группа Метинвест передала Сухопутным войскам ВСУ партию в 100 дронов DJI Mavic 3. Эта партия разведывательной техники будет отправлена на восточное и южное направления фронта, в том числе наиболее горячие точки – Бахмута, Авдеевки и Угледара. Общая стоимость техники DASH составляет более 10 миллионов гривен. Ее передали в рамках милитарной инициативы бизнесмена Рината Ахметова "Стальной фронт".

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Передача сразу такого большого количества БПЛА является рекордной для Метинвеста, хотя в целом компания с 24 февраля 2022 года передала разным подразделениям сил обороны государства уже более 1100 дронов.

"Дроны являются сверхважной частью тактики ВСУ – и во время обороны, и во время контратак. Такие БПЛА, как DJI Mavic 3, – это "глаза" украинских солдат, это качественная разведка, которая спасает жизнь. Но на переднем крае беспилотники – расходный материал. Именно поэтому с начала войны Группа Метинвест сосредоточила усилия на непрерывной поставке дронов. Такое количество – более 1100 дронов – никто из частного бизнеса армии не поставляет. Поэтому Метинвест продолжит обеспечивать ВСУ дронами и в дальнейшем. Вплоть до победы", – отметил Олег Матвиенко, руководитель направления военной безопасности Группы Метинвест.

DJI Mavic 3 Fly More Combo – наиболее нужна и популярная в рядах ВСУ модель дронов: они помогают обнаруживать и уничтожать врага на передовой. БПЛА, имеющая максимальную комплектацию с дополнительным набором аккумуляторов, используется для разведки и корректировки огня. Конкурентным преимуществом этой модели есть отличная оптика и навигация.

"Дроны пользуются спросом среди военных из-за высокой интенсивности боевых действий, поэтому эта партия пригодится сразу нескольким подразделениям Сухопутных войск, которые выполняют задачи в Бахмуте, Авдеевке или Угледаре. Часть дронов поступит в силы обороны, защищающие Киев. Хочу отметить, что Метинвест не просто выделил средства, но и взял на себя вопросы организации, логистики, поиска и поставки этих дефицитных приборов. Это большой объем работы, значительно облегчающий задачу Вооруженным силам и позволяющий сосредоточиться на противостоянии агрессору", – отметил Андрей Редозубов, капитан Сухопутных сил ВСУ.

Недавно Метинвест передал 20 дронов, 35 мощных генераторов и 30 аккумуляторов EcoFlow военнослужащим ГУР. Также 30 генераторов, 40 дронов, 20 тепловизоров и 30 EcoFlow получили от компании пограничники, защищающие границы Украины на восточном направлении.

Как известно, компания является одним из самых крупных поставщиков спецстали и защитной амуниции в Украине. Металлурги передают на передовую 150 тысяч бронежилетов, изготовленных из собственной спецстали, и приступили к изготовлению специальных бронированных щитов, способных защитить пулеметчиков и операторов другого крупнокалиберного оружия от поражения стрелковыми боеприпасами и обломками.

Напомним, "Стальной фронт" – это милитарная инициатива, в рамках которой предприятия Рината Ахметова оказывают помощь защитникам Украины. Общая сумма милитарной и гуманитарной помощи компаний Ахметова достигла 4,3 млрд грн.