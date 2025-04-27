Украинские бойцы попали в плен, но быстро вышли из него тоже не без пленных: удивительная история

Во время выполнения боевого задания на территории РФ два украинских десантника попали в плен к россиянам. Российские штурмовики получили от командования приказ убить пленных украинцев, те же решили доставить украинских воинов в российские позиции – и чуть не поплатились за это жизнью.

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В конце концов, украинцы уговорили российских солдат сдаться в плен самим, чтобы избежать "зачистки" со стороны своих же – что, наконец, помогло выжить всем участникам этой удивительной истории. Подробности реального события, которое может составить конкуренцию самому невероятному киносюжету, рассказал журналист Юрий Бутусов.

Произошла эта история некоторое время назад на одном из участков фронта на территории РФ. Два украинских десантника во время массированного вражеского штурма попали в плен к двум российским штурмовикам: те смогли незамеченными подойти к позициям, которые держали украинцы, под прикрытием плотного обстрела. А вот выйти россиянам вместе с пленными украинцами сразу не удалось.

"В маленьком укрытии они сели вчетвером и провели вместе несколько дней. Вокруг постоянно дроны, артиллерия и минометы наносят удары. Россияне доложили командованию, что взяли украинцев в плен, и получили приказ – убить пленных и продвигаться вперед. Но российские штурмовики не смогли убить тех, кто с ними сидел рядом. Они решили вывести наших бойцов в плен. Но как только они вышли и начали двигаться к россиянам, то российская артиллерия начала по ним плотный обстрел, поскольку отступать россиянам во время штурмовых действий запрещено", – рассказал Бутусов.

После неудачной попытки вернуться к своим россияне вместе с безоружными пленными украинцами вернулись в укрытие, из которого вышли.

"Российские командиры требовали наступать, но это было невозможно, поскольку наши дроны и артиллерия работали эффективно, и очень скоро весь российский штурмовой отряд был ликвидирован, кроме этих двоих, которые сидели с нашими. И тогда пленные украинцы предложили российским штурмовикам сдаться в плен, потому что украинские командиры не расстреливают ни своих, ни пленных, и жизнь будет гарантирована. И россияне согласились – их товарищи, с которыми они шли на штурм, на связь уже выйти не могли. Случилось так, что шанс выжить им могли предоставить только пленные украинцы", – отметил журналист.

По словам Бутусова, решившись принять предложение украинских десантников, россияне вернули им оружие и радиостанции. Украинцы вышли на связь с украинским командованием и, дождавшись случая, вывели российских штурмовиков к тыловой позиции.

"Поскольку российские штурмовики вели себя честно, не убили наших бойцов, и поскольку они ничего не нарушали по украинским законам, сдались на территории РФ и предоставили ценную информацию, то к россиянам наши отнеслись с уважением. Их даже не связывали. Я их видел. Теперь спокойно в свое время пойдут на обмен и сохранят жизнь", – отметил Бутусов.

Журналист добавил, что имеет видео с пленными и знает больше подробностей поразительной истории, однако считает неуместным обнародовать их без согласия пленных россиян.

"Надеюсь, когда такая возможность все же произойдет. А два украинских героя-десантника, которые так неожиданно взяли двух российских пленных, вернулись на свою позицию и продолжили выполнение боевой задачи", – резюмировал Бутусов.

Напомним, на днях стало известно, что украинские военные в Торецке взяли в плен гражданина Сенегала. Иностранец приехал на украинскую землю, чтобы воевать на стороне агрессора.

Во время допроса задержанный рассказал, что раньше учился в России, а на войну пошел для заработка и выезда в Европу. У него были обнаружены легкие ранения, украинские военные оказали ему медицинскую помощь.

Теперь же наемник утверждает, что не хочет ни Европы, ни денег, а стремится вернуться на родину.

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