Украинские десантники отбили штурм вблизи Марьинки: оккупанты понесли потери и сбежали. Видео

Воины Вооруженных сил Украины успешно отбили штурм нескольких позиций возле Марьинки Донецкой области. Наши защитники разоблачили замысел российских оккупантов, которые пытались подойти к месту расположения украинских подразделений тихо – без огневой поддержки своей артиллерии.

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В результате отражения атаки враг понес значительные потери. Об этом сообщили на странице 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Вражеская пехота силами до роты пыталась незаметно приблизиться к позициям десантников, чтобы штурмом захватить их. Коварство замысла врага заключалось в том, что в это же время он непрерывно атаковал другие подразделения бригады, активно применяя на тех участках поддержку своей артиллерии", – сказано в сообщении.

Аэроразведка наших десантников обнаружила группу военных РФ, пытавшихся подойти к позициям ВСУ. По оккупантам было нанесено огневое поражение – на захватчиков сбросили боеприпасы с БПЛА, противник понес потери.

После этого десантники завершили дело огнем из стрелкового вооружения и гранатометов. Враг, понеся серьезные потери, отказался от своих планов. Под прикрытием дымовой завесы оккупанты отступили, а своих погибших сослуживцев они уже традиционно бросили на поле боя.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Войска государства-террориста России, которые напали на Украину, полностью уничтожили город Марьинка. Этот населенный пункт, в котором больше нет жизни, расположен в Покровском районе Донецкой области.

– В сети появились новые фото разрушенного оккупантами города, снятые с высоты.

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